



Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 22-28 Ağustos haftasında 1 milyon 78 bin varil azalarak yaklaşık 10,164 milyon varil seviyesine geriledi.





EIA'nın "Ağustos 2020 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 11,3 milyon varil olması bekleniyor.



