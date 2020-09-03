Öte yandan, ABD'de ham petrol stoklarında piyasa beklentisinin üzerinde düşüş gerçekleşmesi, fiyatlardaki aşağı yönlü baskıyı bir ölçüde hafifletiyor. ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 9,4 milyon varil azaldı. Piyasa beklentisi stokların 1,9 milyon varil azalacağı yönündeydi.

Brent petrolde teknik olarak 44,37 ile 44,44 dolar aralığının direnç, 44,18 ile 44,11 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.