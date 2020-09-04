Devlet çok sayıda alanda vatandaşlara özel destekler sunmaya devam ediyor. Devlet tarafından sunulan bu desteklerden yararlanmak isteyen vatandaşlar için hem başvuru işlemlerinin nasıl yapıldığını hemde başvuruların onaylanması durumunda sağlanan destek tutarlarını aktarıyoruz.
DEVLETTEN NORMALLEŞME SÜRECİNDE ALABİLECEĞİNİZ DESTEKLER
Devlet tarafından sağlanan desteklerin çok büyük bir kısmı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanıyor.
Bakanlık birimlerine yapılan yardım başvuruları sonunda vatandaşlara ihtiyaçları doğrultusunda gıda yardımı, yakacak yardımı, nakit para yardımı gibi destekler sağlanıyor. Ancak bu ödemeleri almak için sağlanması gereken şartlar var.
Elektrik Yardımı
Elektrik yardımı ile devlet vatandaşlara 106 TL'ye ulaşan ödeme sağlıyor. Bu ödemeler direkt olarak vatandaşların hesaplarına değil fatura ödeme sürecinde fatura tutarından düşülerek sağlanıyor. Bu destek için başvuru alınmıyor ve sosyal yardım alan vatandaşlar için sağlanıyor.
Para Yardımı
Aile Bakanlığı sosyal güvencesi olmayan geliri düşük olan yada hiç bulunmayan yaşlı vatandaşlara aylık 672 TL yardım ödemesinde bulunur.
Gıda Yardımı
Gıda yardımı ise temel gıda ihtiyaç malzemelerinin aileye sağlanması şeklinde yapılıyor. Bu kapsamda vatandaşlara düzenli gıda yardımı veriliyor. Başvurular sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına yapılıyor.