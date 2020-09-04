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    • 04.09.2020 09:28
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    • 25.09.2020 16:16
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    Devletten yardım müjdesi! ?

    Normalleşme Desteğine başvuru yapmak için www..gov.tr üzerinden giriş yaparak öncelikli olarak şu sırayı takip ederek; e-SGK - İşveren - Teşviklerden Faydalanacak Sigortalı Tanımlama' ekranında yer alan '7252 4447 Sayılı Kanun Geçici 26. ' Normalleşme Desteği başvuru yapılabilir.

    Normalleşme yardımları: Elektrik, gıda ve nakit para yardımı!

    Devlet çok sayıda alanda vatandaşlara özel destekler sunmaya devam ediyor. Devlet tarafından sunulan bu desteklerden yararlanmak isteyen vatandaşlar için hem başvuru işlemlerinin nasıl yapıldığını hemde başvuruların onaylanması durumunda sağlanan destek tutarlarını aktarıyoruz.

    DEVLETTEN NORMALLEŞME SÜRECİNDE ALABİLECEĞİNİZ DESTEKLER

    Devlet tarafından sağlanan desteklerin çok büyük bir kısmı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanıyor.

    Bakanlık birimlerine yapılan yardım başvuruları sonunda vatandaşlara ihtiyaçları doğrultusunda gıda yardımı, yakacak yardımı, nakit para yardımı gibi destekler sağlanıyor. Ancak bu ödemeleri almak için sağlanması gereken şartlar var.

    Elektrik Yardımı

    Elektrik yardımı ile devlet vatandaşlara 106 TL'ye ulaşan ödeme sağlıyor. Bu ödemeler direkt olarak vatandaşların hesaplarına değil fatura ödeme sürecinde fatura tutarından düşülerek sağlanıyor. Bu destek için başvuru alınmıyor ve sosyal yardım alan vatandaşlar için sağlanıyor.

    Para Yardımı

    Aile Bakanlığı sosyal güvencesi olmayan geliri düşük olan yada hiç bulunmayan yaşlı vatandaşlara aylık 672 TL yardım ödemesinde bulunur.

    Gıda Yardımı

    Gıda yardımı ise temel gıda ihtiyaç malzemelerinin aileye sağlanması şeklinde yapılıyor. Bu kapsamda vatandaşlara düzenli gıda yardımı veriliyor. Başvurular sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına yapılıyor.
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    Haberler Ekonomi Devletten yardım müjdesi! Normalleşme desteği kimlere verilecek?
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