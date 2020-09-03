1000 TL sosyal yardım sorgulama: Pandemi sosyal destek parası yattı mı? Sosyal destek başvuru ekranı!

1000 TL sosyal yardım sorgulama ekranı! Pandemi sosyal destek parası yattı mı? Sosyal destek başvuru yapmak isteyen veya hali hazırda başvurusu bulunan vatandaşlar E-Devlet üzerinden sosyal destek sorgulaması yapıyor. Bakan Selçuk, muhtaç asker aileleri ve çocuklarına, eşi vefat eden kadınlara, kronik rahatsızlığı olanlara, öksüz ve yetimlere yönelik sosyal yardım ödemelerinin 24 Ağustos itibariyle başladığını duyurmuştu.
BAŞVURU KAPSAMINA GİREN KİŞİLER KİMLER?
Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:
Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,
5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,
5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),
İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,
İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar
1000 TL BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 3. faz döneminin dinamik bir dönem olacağını ve diğer aşamalar gibi başlayıp bitmeyeceğini açıkladı.
1000 TL sosyal yardım başvurusu toplamda 3 adımdan oluşmaktadır. Başvuru ekranına sayfanın altından ulaşabilirsiniz.
İlk adımda TC Kimlik Numarası, isim soyisim, resmi ikamet adresi, doğum tarihi, medeni durumu, çocuk sayısı, telefon numarası, e-posta adresi, çalışma durumu, çalışııyorsa aylık toplam maaş, sosyal yardım alınıp alınmadığı, kirada oturup oturulmadığı ve oturuluyorsa aylık kira gideri miktarı, aylık fatura miktarları, hanede yaşayan toplam kişi sayısı, hanenin toplam aylık geliri, banka hesabının olup olmadığı gibi bilgiler talep edilecek.
Bu işlemlerin ardından devam et butonuna basılacak.
Sonraki sayfada bilgiler kontrol edildikten sonra işlem tamamlanacak.
HAFTASONU NEDENİYLE KOŞULSUZ BAŞVURU EKRANI AÇIK
1000 TL sosyal yardım paralarına hafta içi günlerde başvuru yapacak olan vatandaşlar başvurularını T.C. numaralarının son hanesine göre yapacaklar. T.C. numarasının son rakamı 0 olan vatandaşlar başvurularını Pazartesi yapacaklar. T.C. numarasının son rakamı 2 olanlar Salı, 4 olanlar Çarşamba, 6 olanlar Perşembe ve 8 olanlar ise Cuma günü yapacaklar.
Ancak bakanlık başvuruları e-Devlet üzerinden haftasonları yani Cumartesi ve Pazar günleri herhangi bir koşul olmadan koşulsuz olarak alıyor. Bu çerçevede vatandaşlar başvurularını T.C. numara şartı olamadan haftasonunda yapabilecekler.
PANDEMİ SOSYAL YARDIM SORGULAMA EKRANI