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    • 01.09.2020 11:25
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    Hazine ve Maliye Bakanı sosyal medyadan duyurdu: İki kat artışla 1 milyar 200 milyon TL'ye ulaştı

    Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla çiftçinin faiz yükünden kurtarıldığına dikkat çekti. Albayrak, "Ülkemizin ve sofralarımızın bereketi çiftçilerimizin ve üretimin daima yanındayız." dedi.

    Hazine ve Maliye Bakanı , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla çiftçinin faiz yükünden kurtarıldığına dikkat çekti. Albayrak, "Ülkemizin ve sofralarımızın bereketi çiftçilerimizin ve üretimin daima yanındayız." dedi.

    İşte Bakan Albayrak'ın o paylaşımı
    Çiftçimizi faiz yükünden kurtararak destekliyoruz. 'in bu yıl çiftçiye yaptığı ödemeler geçen yıla göre yaklaşık iki kat artışla 1 milyar 200 milyon TL'ye ulaştı. Ülkemizin ve sofralarımızın bereketi çiftçilerimizin ve üretimin daima yanındayız.

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