Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla çiftçinin faiz yükünden kurtarıldığına dikkat çekti. Albayrak, "Ülkemizin ve sofralarımızın bereketi çiftçilerimizin ve üretimin daima yanındayız." dedi.

İşte Bakan Albayrak'ın o paylaşımı

Çiftçimizi faiz yükünden kurtararak destekliyoruz. Türkşeker'in bu yıl çiftçiye yaptığı ödemeler geçen yıla göre yaklaşık iki kat artışla 1 milyar 200 milyon TL'ye ulaştı. Ülkemizin ve sofralarımızın bereketi çiftçilerimizin ve üretimin daima yanındayız.