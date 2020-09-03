Devlet, kirasını ödeyemeyen vatandaşlara 960 TL 'ye kadar kira yardımı yapıyor

Kira yardımı başvuruları araştırılan konular arasında yerini aldı. Kira yardımı başvurusu nasıl yapılır? Yardım almak isteyen vatandaşlar işlemlerini birçok işlemin gerçekleştirildiği e-Devlet üzerinden yapıyorlar. e-Devlet'in "Hak Sahibi Ailelere Kira Yardımı Yapılması" bölümünden başvuru işlemi gerçekleştiriliyor. Peki kira yardımı nasıl alınır? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
KİRA YARDIMI NASIL ALINIR?
Kira yardımı başvuruları birçok işlemin gerçekleştirildiği e-Devlet üzerinden yapılıyor.
e-Devlet'in "Hak Sahibi Ailelere Kira Yardımı Yapılması" bölümünden başvuru işlemi gerçekleştiriliyor. Vatandaşların öncelikle T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yapmaları gerekiyor. Daha sonra açılan pencere üzerinden "Uygulamaya Git" sekmesine tıklayınız.
Uygulamaya git kısmına tıkladıktan sonra "Giriş yapmak istediğiniz uygulama bazı kişisel bilgilerinize erişim hakkı istemektedir. Lütfen aşağıdaki listeyi kontrol ederek, paylaşmak istemediğiniz bir bilginiz var ise işleme devam etmeyiniz." uyarısı açılıyor. Bu ekran üzerinden istenilen bilgileri kontrol ediniz.
DAR GELİRLİYE KİRA YARDIMI
Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir devlet olduğunda dolayı ilgili bakanlıklar eli ile dar gelirli ve yardıma muhtaç ailelere çeşitli yardımlar yapılmaktadır. Bu yardımlar genel olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilmektedir. Gıda, yakacak, barınma, çocukların eğitim masraflarının karşılanması vb. konularında verilen yardımlar kimi zaman ayni kimi zaman da nakdi olarak sağlanmaktadır. Bu yardımların yanı sıra verilen yardım konularından bir tanesi de kira yardımlarıdır.
Barınma temel ihtiyacımızdır. Ancak maddi durumu sebebi ile bazı aileler sağlıksız evlerde yaşamakta ya da maddi durumları yetersiz olduğundan dolayı kira paralarını ödeyecek güçleri bulunmamaktadır. Bu problemlerin ortadan kaldırılması amacı ile devlet tarafından evsiz ailelerin barınma ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile barınma yardımları, kira paralarını ödeyemeyen ailelere ise belirlenen tutarlarda kira yardımı yapılmaktadır.
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