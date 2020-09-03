Eşimin 4/b Bağkur prim yatırıyor.2008 yılında giriş var ancak işlerin iyi gitmemesi neticesinde 2009 yılında kapatmak zorunda kaldı.2015 yılında tekrar işyeri açtık ve düzenli şekilde yatıyor. Eşim ileri derecede parkinson rahatsızlığı var. İlaçlarla ayakta durabiliyor... Birde ülkemizde covid 19 virüsünden dolayı 2 haftadır dışarı çıkamıyor... Erken emeklilik için başvuruda bulunabilir mi? Saygılar...

Eşiniz engelli ya da malulen emekliliğe müracaat edebilir ancak öncelikle heyet raporu alması ve belli bir rapor oranının bulunması gerekmektedir. Eşinizin malulen ya da engelli emekliliğine hak kazanabilmesi için en az %40 oranında engel durumunu olması gerekmektedir. Heyete sevk işlemleri için yakınınızdaki SGK merkezine giderek müracaat etmeniz gerekiyor. Raporunuz çıktıktan sonra rapor oranınızı da belirterek tekrardan sorunuzu yenileyebilirsiniz. Çünkü her rapor oranının farklı şartları vardır.

Merhaba, 23 yıl çalışma hayatımda 7300 prim günüm var. 01.01.1995 SGK girişliyim ve işsizim. 2014 Yılında bir kızım oldu doğum borçlanması yaşı kapsar mı emeklilik yılım yine 2028 mi? Bilgi için çok teşekkür ediyorum şimdiden. Saygılarımla

Sigortalılık başlangıç tarihinize istinaden 51 yaş 5750 prim günü şartlarına tabisiniz. Doğum borçlanmaları kadın sigortalıların yaş şartlarını değiştirmemektedir. Prim günü eksiği bulunan kişilerin doğum borçlanması yapmaları önerilir. Sizin prim günü eksiğiniz bulunmamaktadır. Henüz ülkemizde askerlik borçlanması gibi doğum borçlanmasının da sigortalılık başlangıcını geriye götürmesi gündeme gelmiş değil.

Selamlar, bir aydır iki aydır işsizim ve daha ne kadar sürer bilmem kredi kartı ödemelerim aileme bakmak zorundayım. Bu yüzden SSK ve Bağ-Kur primlerimi geri almam için ne yapmalıyım? Teşekkür ederim, saygılar.

İşsizlik nedeniyle ödemiş olduğunuz sigorta primlerinin iadesini ne yazık ki alamazsınız. Prim iadeleri emeklilik yaşını tamamlamış ancak yeterli prim gününü dolduramamış kişilere yapılmaktadır.İşsizlik ödeneğinden faydalanamayan ve işsiz kişilere aylık 1.177,20 TL'lik ödemeler yapılacaktır. Konuyla ilgili torba kanun çalışmaları sürmektedir ve önümüzdeki günlerde yasalaşacaktır. Yasa çıktığında bu ödeneğe müracaat edebilirsiniz ayrıca il ve ilçe merkezlerinde bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Merkezlerinden sosyal yardım talebinde bulunabilirsiniz.