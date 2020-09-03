TÜİK, Ağustos 2020 enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memurlar ile emekliler, enflasyon farkı il TÜFE 'de son durumu araştırmaya başladı. 2021 Ocak ayı SGK-SSK ve Bağkur emekli maaş zammı ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Bu anlamda milyonları yakından ilgilendiren zam haberleri geliyor. Memurların, memur emeklilerinin maaşlarına Temmuz'da yüzde 5.75 zam yansıtılırken; Ocak artışının da ipuçları geldi. Hakem kurulu kararı kapsamında Ocak zammı yüzde 3 olarak belirlenirken, 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark da yansıtılacak. Ayrıca memurlara, işçilere eş ve çocukları için her ay ödenen aile yardımının emeklilere de verilmesi gündemde.
2021 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Memurların, memur emeklilerinin maaşlarına Temmuz'da yüzde 5.75 zam yansıtılırken; Ocak artışının da ipuçları geldi. Hakem kurulu kararı kapsamında Ocak zammı yüzde 3 olarak belirlenirken, 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark da yansıtılacak. Merkez Bankası'nın yaptığı beklenti anketindeki yüzde 10.82'lik 2020 yılı enflasyon tahmini, Temmuz- Aralık Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 4.79 olarak gerçekleşebileceğini gösteriyor. Bu tahmin gerçekleşirse, memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 0.79 enflasyon farkıyla yüzde 3.79'a çıkacak. En düşük maaş buna göre memurlarda 3 bin 719 liradan 3 bin 860 liraya, memur emeklilerinde 2 bin 814 liradan 2 bin 921 liraya yükselecek. Memurların aile yardımı da bu oranda artacak.
AİLE VE ÇOCUK YARDIMI ZAMLANACAK
Eş yardımı 351,09 liradan 364,40 liraya, çocuk yardımı da 0-6 yaş için 77,23 liradan 80,16 liraya, 6 yaş üstü için 38,62 liradan 40,08 liraya çıkacak. 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur, aylık 505,55 lira yerine 524,72 lira alacak
YÜZDE 3 ZAM
Geçen sene yapılan toplu sözleşme görüşmelerinde memurlara, 2020 yılı için 4+4 , 2021 yılı için ise ilk dönem için yüzde 3, ikinci dönem için ise yüzde 3 zam yapılması kararlaştırıldı. Enflasyonun yüzde 4 'ü aşması durumunda ise aşan miktar kadar oran zamma eklenecek.
AĞUSTOS AYI TÜFE 'Sİ
Bugün açıklanan Ağustos ayı enflasyon rakamları ise şu şekilde:
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %11,77, aylık %0,86 arttı
TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %0,86, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,29, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,77 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,27 artış gerçekleşti.
TEMMUZ AYI TÜFESİ
Geçen ay açıklanan Temmuz ayı enflasyonu şu şekildeydi:
TÜFE'de 2020 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6,37, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,76 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,51 artış gerçekleşti
TOPLAM TÜFE
2020 yılının ikinci yarısında açıklanan iki enflasyon rakamlarında toplam TÜFE 'nin 1,44 OLDUĞU GÖRÜLDÜ.
Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayı TÜFE'sinin açıklanması ile toplam enflasyon belli olacak ve memurların enflasyon farkı alıp almayacağı belli olacak.
EMEKLİYE TOPLU SÖZLEŞME
Hükümet son yıllarda emeklilerin gelirini artıran pek çok düzenlemeyi hayata geçirirken; yeni müjdeler de gündeme geliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, özellikle 'eşit zam' formülünün hayata geçirilmesini bekliyor.
TEK ÇATIDA ZAM
Halen memur emeklilerinin zamları memurlarla birlikte toplu sözleşmede belirleniyor. 9 milyonu aşkın SSK ve Bağ-Kur emeklisi ise her yılın Ocak ve Temmuz aylarında bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon kadar zam alıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, "Madem aynı çatı altındayız, ayrı zamlar olmamalı. Tüm emekliler için toplu sözleşme yapılmalı" çağrısı yapıyor.
İYİLEŞTİRME İMKANI
Toplu sözleşmenin hayata geçirilmesi halinde, emekliler arasında farklı zam sistemleri son bulacak. Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zammı bir arada belirlenecek. Düşük maaşlı olanlara iyileştirme de daha kolay olacak. Ayrıca zam oranı önceden bilinecek, enflasyona bağlı olmayacak.
'ZAMLAR PAZARLIKLA BELİRLENSİN'
SSK ve Bağ-Kur emeklileri, zam oranlarını memur emeklileri gibi önceden belirlemek istiyor.