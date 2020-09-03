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    • Ekonomi
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    • 04.09.2020 09:04
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    4 Eylül sahibinden en ucuz araba modelleri! hangileri?

    Sahibinden cep yakmayan en ucuz otomobilleri takvim.com.tr'de derledik. Sıfır araba fiyatlarının artması sonucunda vatandaşlar fiyatı uygun olan otomobillere yönelmiş durumda. Dünyayı kasıp kavuran ölümcül salgın Koronavirüs ile ilgili son dakika haberler gelmeye devam ediyor. Koronavirüs ile ilgili birçok tedbirler alındı. Alınan tedbirlerle birlikte bazı ürünlerin fiyatları yükselirken bazılarında da düşüşler yaşanıyor. Online otomotiv satışlarında düşüşler meydana geldi. kullanım şekli de aracın performansı ve durumuna direk etki eden bir konudur. Bu nedenle daha önceki kullanım biçimine de dikkat etmeniz gerekecektir. Alacağınız aracın ağır pert kaydının bulunmadığından mutlaka emin olun ve hasar kontrollerini yaptırın.

    70 bin ve 80 bin TL arasındaki 2.el dizel otomobiller hangileri?

    Eylül ayının gelmesi ve ÖTV oranlarındaki değişiklikle birlikte markalar otomobil fiyatlarını güncelledi. Sıfır otomobil fiyatları yeni ÖTV ile birlikte değişiklik gösterdi. Bu anlamda bütçesi kısıtlı olan vatandaşlar 2. elde ucuz otomobillere yöneldi. İkinci el dizel araç alımı ile ilgili olumsuz fikirler duymuş olabilirsiniz ancak aldığınız araçta belli başlı noktalara dikkat ederek sağlam bir ikinci el dizel araca sahip olmanız mümkün. Alacağınız aracın bakımlarının düzenli yapılıp yapılmadığı kontrol edin. İşte 3 Eylül itibari ile sahibinden en ucuz ikinci el araba modelleri listesi! Sahibinden cep yakmayan en ucuz otomobilleri takvim.com.tr'de derledik.

    Audi A4 1.9 TDI (1995-1996 Model)

    Alfa Romeo 156 1.9 JTD / 2.4 JTD (2000-2002 Model)

    Audi A6 2.5 TDI (1997 Model)

    BMW 325td / 325tds (1994-1996 Model)

    Alfa Romeo 147 1.9 JTD (2002-2003 Model)

    BMW 525tds (1993-1997 Model)

    Chevrolet Aveo HB / Sedan 1.3 D (2012 Model)

    Citroen C1 1.4 HDi (2007-2009 Model)

    Citroen C2 1.4 HDi (2006 Model)


    Citroen C3 1.4 HDi / 1.6 HDi (2004-2012 Model)

    2005 Model Renault Clio

    2005 Model Hyundai Accent

    2006 Model Fiat Palio

    2006 Model Fiat Linea

    2005 Model Dacia Logan


    2001 Model Opel Vectra


    2004 Model Ford Fiesta

    İKİNCİ EL DİZEL OTOMOBİL ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

    İkinci el dizel araç alımı ile ilgili olumsuz fikirler duymuş olabilirsiniz ancak aldığınız araçta belli başlı noktalara dikkat ederek sağlam bir ikinci el dizel araca sahip olmanız mümkün. Alacağınız aracın bakımlarının düzenli yapılıp yapılmadığı kontrol edin. Dizel araçlarda kullanım şekli de aracın performansı ve durumuna direk etki eden bir konudur. Bu nedenle daha önceki kullanım biçimine de dikkat etmeniz gerekecektir.

    Alacağınız aracın km'sinin düşük olması her ne kadar etkili bir unsur olsa da düşük kilometredeki bir dizel araç eğer doğru bir şekilde kullanılmadı ise performansı yüksek kilometredeki bir dizel araca göre daha düşük olacaktır.

    Alacağınız aracın ağır pert kaydının bulunmadığından mutlaka emin olun ve hasar kontrollerini yaptırın. Eğer ileride sizin için ciddi sorunlara neden olabilecek yürüyen aksamı ile ilgili önemli sorunlar ya da değişimler yaşanmış ise bu konu ve değişen parçanın orjinal olup olmadığından emin olun.

    Dizel araçlarda yer alan turbo motorun sağlıklı çalışma devri 1700-3500 aralığındadır. Alacağınız dizel aracın motorunun uzun ömürlü olması için kullanım devrine kesinlikle dikkat edilmesi gerekir.

    Dizel araçlarda kullanılan yakıtın kalitesi de aracın performansına ve motoruna direk etki eden bir unsurdur.

    Aracı satın almadan önce bir ekspertiz raporu aracılığı ile araç ile ilgili detaylı bilgilerin tümüne sahip olabilir ve bunun sonucunda satın alma kararı verebilirsiniz.
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    Haberler Ekonomi 4 Eylül sahibinden en ucuz ikinci el araba modelleri! 70 bin ve 80 bin TL arasındaki 2.el dizel otomobiller hangileri?
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