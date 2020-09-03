Geçtiğimiz Pazar günü Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemede birçok aracın ÖTV oranına zam yapıldı. Yapılan zam sonrası araç fiyatları güncellendi. Güncellenen fiyatlar sonrası vatandaşlar, sınıf araba fiyatlarının ne kadar olduğunu, ne kadara sıfır araba alınabileceğini araştırmaya başladı. Sıfır otomobil fiyatları yeni ÖTV ile birlikte değişiklik gösterdi. Bazı firmalar henüz fiyatları belirleyemezken bazıları da fiyatlarını açıkladı. Fiyatlarını açıklayanlar arasında en ucuzu 110 bin 900 lira oldu. İşte Audi A3 Sportback, Citroen C Elysee, Dacia Logan MCV, Ford Fiesta, Honda Civic Sedan, KIA Rio, Mercedes A180, Seat Ibiza ve Toyota Corolla fiyatları
SIFIR ÜRETİMİNE KORONA SEKTESİ
Sıfır araba üretimine korona etkisi geldi. Koronavirüs nedeniyle otomotiv fabrikalarında üretim durdu. Bu nedenle siparişler durmaya başladı.
İşte sıfır araba fiyatları
Audi A3 Sportback
373.141 lira
Citroen C Elysee
163.750 lira
Dacia Logan MCV
131.900 lira
Ford Fiesta
186.600 lira
Honda Civic Sedan
209.600 lira
KIA Rio
139.900 lira
Land Rover Discovery
1.280.989 lira
Mercedes A180
347.400 lira
Mitsubishi Space Star
159.850 lira
Peugeot 301
167.900 lira
Renault Clio
124.900 lira
Seat Ibiza
179.500 lira
Toyota Corolla
161.800 lira
Volkswagen Polo
165.900 lira
Fiat Egea
110.900 liraa
MATRAH NEDİR?
Matrah, vergi borcunu hesaplamak için kullanılan, vergi yasalarına göre belirlenen vergiye tabi tutardır/değerdir. Bir kazançtaki giderler düştükten sonra, ortaya çıkan tutarın vergi hesaplamasında kullanılan gelir miktarını oluşturur.
Matrah, içerdiği değere göre ikiye ayrılır:
Advalorem matrah: Belirli bir rakamdır. Örneğin gelir vergisinde elde edilen gelirden indirilebilir giderler düşüldükten sonra kalan kısım matrahı oluşturur.
Spesifik matrah: Vergiye sebep olan şeyin cinsi, özelliğine göre belirlenen matrahtır (m2, kwat, motor gücü 1500 gibi). Örneğin MTV'de matrah hesaplanırken motorlu taşıtın motor gücü hesaba katılmaktadır.
MATRAH BELİRLEME USÜLLERİ
Beyan Usulü: Vergi mükellefinin kendi matrahını beyan etmesidir.
Karine usulü: Vergi mükellefinin gelir veya servetinin ölçüsü olduğu kabul edilen çeşitli dış göstergelerden yararlanmak suretiyle vergi matrahının hesaplanmasıdır.
Götürü Usul: Vergilendirmeye esas olacak değer veya miktarın tek tek belirlenmesi yerine aynı durumdaki tüm vergi mükellefleri için genel olarak belirlenmesidir.
İdarece Takdir Usulü: Matrahın belirlenmesi konusunda idarenin takdir hakkını kullanmasıdır.
ÖTV NEDİR?
Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), belirli mal veya ürünler üzerinden maktu veya oransal olarak alınan bir harcama vergisidir. İlk olarak Avrupa Birliği ile uyum çerçevesinde yapılan kanun değişiklikleriyle gündeme gelmiş ve yine aynı amaçla 2002 yılında 4760 sayılı kanun ile kabul edilmiştir. Avrupa Birliği'nde bu verginin uygulanmasındaki amaç, gelir elde etmekten ziyade sosyal fayda sağlamaktır. Bu nedende ÖTV, lüks (mücevher, kürk vb.), sağlığa zararlı (alkol, sigara vb.), çevreye zararlı (benzin vb.) mallara uygulanır.