Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 04.09.2020 08:56
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.09.2020 08:56
    ABONE OL

    Egea, Polo, , Clio, Fiesta ve Logan sıfır fiyatları! Eylül ayı mı sonrası sıfır araba fiyatları kaç para oldu?

    Otomobil alımında oranı ve matrahı değişti. Cumhurbaşkanı kararıyla, cari açığa olumsuz etki eden otomobil ithalatının azaltılması, yerli üreticinin desteklenmesi için lüks ithal otomobillerde ÖTV oranı artırıldı. 31 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kararın ardından firmalar fiyatlarını güncellemeye başladı. Buna göre yüzde 45 ve 50 olan alt dilimlerde matrah sadece 15 bin TL gibi küçük bir oranda arttırılırken, yüzde 60 dilimi ise yüzde 80'e yükseldi. Orta ve üst grup ÖTV dilimlerine ise yüksek yapıldı. Peki ÖTV matrahı nedir? Matrah nasıl hesaplanır? İşte Audi A3 Sportback, Citroen C Elysee, MCV, , , KIA Rio, Mercedes A180, ve fiyatları

    İşte ÖTV zammı sonrası sıfır araba fiyatları

    Geçtiğimiz Pazar günü Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemede birçok aracın ÖTV oranına zam yapıldı. Yapılan zam sonrası araç fiyatları güncellendi. Güncellenen fiyatlar sonrası vatandaşlar, sınıf araba fiyatlarının ne kadar olduğunu, ne kadara sıfır araba alınabileceğini araştırmaya başladı. Sıfır otomobil fiyatları yeni ÖTV ile birlikte değişiklik gösterdi. Bazı firmalar henüz fiyatları belirleyemezken bazıları da fiyatlarını açıkladı. Fiyatlarını açıklayanlar arasında en ucuzu 110 bin 900 lira oldu. İşte Audi A3 Sportback, Citroen C Elysee, Dacia Logan MCV, Ford Fiesta, Honda Civic Sedan, KIA Rio, Mercedes A180, Seat Ibiza ve Toyota Corolla fiyatları

    SIFIR ÜRETİMİNE KORONA SEKTESİ

    Sıfır araba üretimine korona etkisi geldi. Koronavirüs nedeniyle otomotiv fabrikalarında üretim durdu. Bu nedenle siparişler durmaya başladı.

    İşte sıfır araba fiyatları

    Audi A3 Sportback

    373.141 lira

    Citroen C Elysee

    163.750 lira

    Dacia Logan MCV

    131.900 lira

    Ford Fiesta

    186.600 lira

    Honda Civic Sedan

    209.600 lira

    KIA Rio

    139.900 lira

    Land Rover Discovery

    1.280.989 lira

    Mercedes A180

    347.400 lira

    Mitsubishi Space Star

    159.850 lira

    Peugeot 301

    167.900 lira

    Renault Clio

    124.900 lira

    Seat Ibiza

    179.500 lira

    Toyota Corolla

    161.800 lira

    Volkswagen Polo

    165.900 lira

    Fiat Egea

    110.900 liraa


    MATRAH NEDİR?

    Matrah, vergi borcunu hesaplamak için kullanılan, vergi yasalarına göre belirlenen vergiye tabi tutardır/değerdir. Bir kazançtaki giderler düştükten sonra, ortaya çıkan tutarın vergi hesaplamasında kullanılan gelir miktarını oluşturur.

    Matrah, içerdiği değere göre ikiye ayrılır:

    Advalorem matrah: Belirli bir rakamdır. Örneğin gelir vergisinde elde edilen gelirden indirilebilir giderler düşüldükten sonra kalan kısım matrahı oluşturur.

    Spesifik matrah: Vergiye sebep olan şeyin cinsi, özelliğine göre belirlenen matrahtır (m2, kwat, motor gücü 1500 gibi). Örneğin MTV'de matrah hesaplanırken motorlu taşıtın motor gücü hesaba katılmaktadır.

    MATRAH BELİRLEME USÜLLERİ

    Beyan Usulü: Vergi mükellefinin kendi matrahını beyan etmesidir.

    Karine usulü: Vergi mükellefinin gelir veya servetinin ölçüsü olduğu kabul edilen çeşitli dış göstergelerden yararlanmak suretiyle vergi matrahının hesaplanmasıdır.

    Götürü Usul: Vergilendirmeye esas olacak değer veya miktarın tek tek belirlenmesi yerine aynı durumdaki tüm vergi mükellefleri için genel olarak belirlenmesidir.

    İdarece Takdir Usulü: Matrahın belirlenmesi konusunda idarenin takdir hakkını kullanmasıdır.

    ÖTV NEDİR?

    Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), belirli mal veya ürünler üzerinden maktu veya oransal olarak alınan bir harcama vergisidir. İlk olarak Avrupa Birliği ile uyum çerçevesinde yapılan kanun değişiklikleriyle gündeme gelmiş ve yine aynı amaçla 2002 yılında 4760 sayılı kanun ile kabul edilmiştir. Avrupa Birliği'nde bu verginin uygulanmasındaki amaç, gelir elde etmekten ziyade sosyal fayda sağlamaktır. Bu nedende ÖTV, lüks (mücevher, kürk vb.), sağlığa zararlı (alkol, sigara vb.), çevreye zararlı (benzin vb.) mallara uygulanır.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi Egea, Polo, Peugeot 301, Clio, Fiesta ve Logan sıfır fiyatları! Eylül ayı ÖTV zammı sonrası sıfır araba fiyatları kaç para oldu?
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri