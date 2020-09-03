Altın hesabı, kişilerin hem altının doğal olarak değer kazanmasından hem de bankanın verdiği faizden dolayı oldukça avantajlı olmaktadır. Kişiler somut olarak var olan altınlarını, bankalara yatırıp yapılan değerlemeler sonucunda TL birikimlerine altın faizi alırken, kimi kişiler de TL yatırımlarını altın hesaplarına yaparak, paralarını altın değerinde işletebilmektedir. Altın, son dönemin en karlı yatırım araçların biri. Bu nedenle insanlar ellerinde tuttukları parayı altına dönüştürmek istiyor. Altınlarını nerede saklayacaklarını bilmeyenler için de bankalar, müşterilerine altın hesabı gibi bir seçenek sunuyor. Bu sayede hem banka bu altınlarla kurum içinde para akışı sağlıyor hem de müşteriler altınların faiz getirisi ile daha fazla para kazanıyor.
ZİRAAT BANKASI ALTIN HESABI
Türkiye'nin köklü bankalarından biri olan Ziraat Bankası müşterilerine hem vadesiz hem de vadeli altın mevduat hesabı seçeneği sunuyor. Altın mevduat hesaplarından komisyon ücreti almayan banka; gram altın alım satım işlemlerinde ise komisyon alıyor.
ENPARA ALTIN HESABI
QNB Finansbank'ın internet bankacılık sistemi olan Enpara, altın hesabı için oldukça uygun fiyat oranları sunuyor. Diğer bankalara göre alış ve satıştaki anlık farkın da uygun olduğu Enpara'da, makas aralıkları oldukça cazip oluyor.
KUVEYT TÜRK ALTIN HESABI
Türkiye'nin en büyük katılım bankalarından olan Kuveyt Türk, müşterilerine hesaplarında bulunan altınları fiziki olarak çekme avantajı sunuyor. Ayrıca altın kuru belirlenen seviyeye geldiğinde bozdurulup otomatik olarak Türk Lirası'na çevrilebiliyor. 4 farklı altın hesabı bulunan Kuveyt Türk, yaptığı altın günleri ile daha avantajlı fiyatlarla altın alış-satışı da yapıyor.
ALBARAKA ALTIN HESABI
Albaraka'da altın hesabı oluşturmuş kişilerin altınları 1000/1000 saflıkta işlem görüyor. Bunun yanı sıra yapılan işlemlerden ücret ve komisyon maliyetleri alınmıyor. Altın hesaplarına kar payı veren Albaraka'da altınların değeri artıyor.
VAKIFBANK ALTIN HESABI
Altın çağı hesabı ile Vakıfbank, müşterilerine düzenli alım satım talimat seçeneği sunuyor. Vakıfbank'ta altın hesapları için de herhangi bir ücret alınmıyor.
ALTIN HESABI NEDİR?
Altın hesabı, bankaların yatırımcıların altın tasarruflarını gerek fiziki gerekse altın birikimi oluşturmaları için açılan hesaba denir. Geleneksel yatırımcılar kadar küresel piyasaların da gözde yatırım modelleri arasında altın hesabı bulunmaktadır.
Geleneksel yatırımcılar tasarruf olarak gördükleri ziynet eşyası, platin, gümüş, cumhuriyet, çeyrek gibi kuyum olarak kabul edilen işlenmiş altınlar da dahil olmak üzere her türlü ziynet ile "altın hesabı" açılabiliyor.
ALTIN HESAPLARI NASIL AÇILIYOR?
Bankalar genelde tüm şubelerinde her mesai saatinde her zaman altın eksperleri bulundurmuyorlar. Genelde bankanın altın eksperleri bankanın ilan ettiği gün, saat ve yerlerde altın hesabı açmak isteyen yatırımcıların altınlarına değer biçiyorlar. Altın hesabı yatırımcısının Bilezik, kolye, yüzük, cumhuriyet, çeyrek vs çeşitlerdeki altınlarınızın değerini belirleyerek karşılığı kadar bir altın hesabı oluşturuluyor. Altın hesabı sunan bankalar açtıkları altın hesabı için ayrıca faiz imkanı da sunuyorlar. Yatırımcı altın olarak birikimlerini saklarken altının toplam değeri üzerinden faiz geliri de elde ediyorlar
Bankaların sundukları altın hesabı hizmetleri fiziki altın hesapları ile de sınırlı kalmıyor. Altının fiyat hareketlerine bağlı altın fon hesapları, altın birikim hesapları, altın tasarruf hesapları gibi çok çeşitlik gösteriyor. Sonuçta yatırımcının tercihlerine uygun olarak altın hesabı başlığı altında çeşitli modellerde altın hesapları açılıyor.