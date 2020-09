ALTIN HESABI NEDİR?

Altın hesabı, bankaların yatırımcıların altın tasarruflarını gerek fiziki gerekse altın birikimi oluşturmaları için açılan hesaba denir. Geleneksel yatırımcılar kadar küresel piyasaların da gözde yatırım modelleri arasında altın hesabı bulunmaktadır.

Geleneksel yatırımcılar tasarruf olarak gördükleri ziynet eşyası, platin, gümüş, cumhuriyet, çeyrek gibi kuyum olarak kabul edilen işlenmiş altınlar da dahil olmak üzere her türlü ziynet ile "altın hesabı" açılabiliyor.

ALTIN HESAPLARI NASIL AÇILIYOR?

Bankalar genelde tüm şubelerinde her mesai saatinde her zaman altın eksperleri bulundurmuyorlar. Genelde bankanın altın eksperleri bankanın ilan ettiği gün, saat ve yerlerde altın hesabı açmak isteyen yatırımcıların altınlarına değer biçiyorlar. Altın hesabı yatırımcısının Bilezik, kolye, yüzük, cumhuriyet, çeyrek vs çeşitlerdeki altınlarınızın değerini belirleyerek karşılığı kadar bir altın hesabı oluşturuluyor. Altın hesabı sunan bankalar açtıkları altın hesabı için ayrıca faiz imkanı da sunuyorlar. Yatırımcı altın olarak birikimlerini saklarken altının toplam değeri üzerinden faiz geliri de elde ediyorlar

Bankaların sundukları altın hesabı hizmetleri fiziki altın hesapları ile de sınırlı kalmıyor. Altının fiyat hareketlerine bağlı altın fon hesapları, altın birikim hesapları, altın tasarruf hesapları gibi çok çeşitlik gösteriyor. Sonuçta yatırımcının tercihlerine uygun olarak altın hesabı başlığı altında çeşitli modellerde altın hesapları açılıyor.