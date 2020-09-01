Kaymakamlık, Valilik ve Belediye e-devlet maddi yardım ekranı

Belediye yardımı başvurusu nasıl yapılır?

Belediyeden belediye başvuru işlemlerinin adımları değişmektedir. Bazı belediyeler başvuruları telefonla bazıları ise bizzat görüşmeyle almakta. Bu nedenle bağlı bulunduğunuz belediyeye gidip konu hakkında destek alabilirsiniz.

Belediyeden nakdi yardım almak için hangi belgeler gerekiyor?

Belediyelerden nakdi yardım almak erzak yardımı almaktan daha zordur. Çünkü kişiler ihtiyaç sahibi olduklarını belgelerle kanıtlamak durumundadır. İşte, nakdi yardım almak isteyenler için gerekli olan belgeler:

TC kimlik numaranızın yazdığı kimlik belgeniz

Yardım dilekçesi

Sağlık provizyon aktivasyon belgesi. Bu belge Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alınır. Bu belgenin istenmesinin sebebi, kişinin çalışıp çalışmadığını görebilmektir.

Muhtarlıktan alınmış ikametgah belgesi

Üzerine kayıtlı araç olmadığına dair belge

Ayrıca belediyeye başvuru yapmadan önce gerekli evraklar konusunda daha net bilgi almalısınız. Çünkü belediyelerin istediği belgeler farklı olabilir.