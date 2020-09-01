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    • 18.09.2020 15:07
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    Yardım ödemelerinde 3 kurumdan son gün duyurusu yapıldı!

    Devlet vatandaşlara çok önemli yardımlar yapmaya devam ediyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında Devletten ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardımlar başladı. , lar, Belediyeler ve ilgili tüm kurumlar ihtiyaç sahibi durumda olan vatandaşlara hızla yardımları ulaştırıyor. E-devlet üzerinden yardım başvuruları da gerçekleştirilebiliyor.

    Kaymakamlık, Valilik ve Belediye e-devlet maddi yardım ekranı

    Kaymakamlık, Valilik ve Belediye yardımı en çok merak edilen konulardan birisi. Belediye yardımı nasıl alırım diyerek araştırma yapanlar doğru sonuçlara ulaşıyor. Valilikler, Kaymakamlıklar, Belediyeler ve ilgili tüm kurumlar ihtiyaç sahibi durumda olan vatandaşlara hızla yardımları ulaştırıyor. E-devlet üzerinden yardım başvuruları da gerçekleştirilebiliyor.

    Belediye yardımı nasıl alınır, belediye yardımı başvurusu?

    Erzak yardımı belediyelerce ihtiyaç sahiplerine koliler halinde dağtılabileceği gibi kupon ya da nakdi yardım şeklinde olabilir.

    Erzak yardımıcı için gerekli belgeler hangileridir?

    Belediyenin erzak yardımından faydalanmak isteyen kişiler belli başlı şartlara uyuyor olması gerekiyor. Erzak yardımından yararlanmak için gerekli belgeler şöyle:

    Nüfus cüdanı fotokopisi

    Dilekçe

    Muhtaçlık belgesi (Muhtarlıktan alabilirsiniz)

    Ayrıca belediyeler farklı belgeler de talep edebilir. Bu nedenle başvuru öncesinde belediyelerde bilgi almalısınız.

    Belediyelerin ihtiyaç sahiplerine sunduğu yardımlar şöyle:

    Belediye yardım parası

    Odun ve kömür yardımı

    Gıda ve erzak yardımı

    Muhtaç asker ailesi yardımı

    Belediye yaşlı bakım hizmetleri

    Kırtasiye yardımı

    Öğrencilere okul yardımı

    Belediye bursu

    Giyecek yardımı

    Sosyal yardım kartı

    Şehit ve gazi yakınlarına yardım

    Fakir ailelere kira yardımı

    Sağlık ve ilaç yardımı

    Bebekler için bez ve mama yardımı

    Engelli yardımları

    Belediye yardımı başvurusu nasıl yapılır?

    Belediyeden belediye başvuru işlemlerinin adımları değişmektedir. Bazı belediyeler başvuruları telefonla bazıları ise bizzat görüşmeyle almakta. Bu nedenle bağlı bulunduğunuz belediyeye gidip konu hakkında destek alabilirsiniz.

    Belediyeden nakdi yardım almak için hangi belgeler gerekiyor?

    Belediyelerden nakdi yardım almak erzak yardımı almaktan daha zordur. Çünkü kişiler ihtiyaç sahibi olduklarını belgelerle kanıtlamak durumundadır. İşte, nakdi yardım almak isteyenler için gerekli olan belgeler:

    TC kimlik numaranızın yazdığı kimlik belgeniz

    Yardım dilekçesi

    Sağlık provizyon aktivasyon belgesi. Bu belge Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alınır. Bu belgenin istenmesinin sebebi, kişinin çalışıp çalışmadığını görebilmektir.

    Muhtarlıktan alınmış ikametgah belgesi

    Üzerine kayıtlı araç olmadığına dair belge

    Ayrıca belediyeye başvuru yapmadan önce gerekli evraklar konusunda daha net bilgi almalısınız. Çünkü belediyelerin istediği belgeler farklı olabilir.
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    Haberler Ekonomi Yardım ödemelerinde 3 kurumdan son gün duyurusu yapıldı!
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