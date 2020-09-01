500 ve 800 TL ihtiyaç yardımı nasıl alınır? Pandemi sürecinde devlet tarafından sağlanan yardımlar daha fazla araştırılmaya başlandı. Bu kapsamda vatandaşlar her alanda hangi yardım ve destek ödemelerinden faydalanabileceklerini araştırıyorlar.
MADDİ GÜVENCESİ OLMAYAN AİLELERE MÜJDE!
Çocuğu anaokulu, ilköğretim, lise veya üniversitede öğrenim gören, ihtiyaç sahibi ailelere devletten destek gecikmedi. Devlet birçok sorun ile karşılaştığımız bu dönemde sosyal devlet anlayışı ile birçok yardımda bulunuyor. İşsizlere, durumu olmayan kiracılara ve daha bunun gibi kategorize edilmiş birçok grup için yapılan dayanışmaların ardından eğitim alanı için de bir destek başlatıldı. Maddi sorunlar çocukları etkilemesin ve çocuklar rahatça okullarına devam edebilsinler diye devlet 500 ile 800 TL arası destek paketleri oluşturdu. Bu yardımlar; anaokuluna giden çocuklar için 500 TL, ilköğretim öğrencileri için 750 TL, liseye gidenler için 800 TL ve üniversite öğrencileri için de 900 TL bandında. Maddi güvencesi olmayan ve çocuk okutan aileler bu yardımdan yararlanabilecekler. Ayrıca, bu yardımdan okul ve bulunulan şehir gözetmeksizin herkes yararlanabilir.
KAYMAKAMLIK YARDIMI
Kaymakamlık yardımlarından yararlanacak olan ailelerin maddi durumlarının oldukça düşük olması gerekmektedir. Maddi yetersizlikler sonucunda ailesini geçindiremeyen, çocuğunu okutmakta zorlanan ve zorunlu ihtiyaçlarını karşılayamayan ailelere kaymakamlıklar tarafından maddi yardımların yanı sıra gıda, giyim, eğitim, sağlık ve yakacak gibi desteklerde verilmektedir. Bu yardımlardan yararlanacak olan ailelerin taşınabilir veya taşınamaz mülkünün bulunmaması gerekmektedir.
KİRA YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Gerekli şartları taşıyan kişiler, yapılan yerinde incelemeler sonucunda kira parası alabilmektedir. Başvurular Kaymakamlık ve Valilikler bünyesinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ' na yapılmaktadır.