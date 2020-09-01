Kaymakamlıklardan kira yardım parası! Kirasını ödeyemeyenler için başvuru şartları ve adresi

KAYMAKAMLIKLARDAN KİRA YARDIMI ALABİLİRSİNİZ

Devlet tarafından sağlanan desteklerin önemli bir bölümü Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca ödeniyor.

Bu ödemelerin vatandaşlara ulaşmasında ise genellikle kaymakamlıklar bünyesinde yer alan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları öncülük ediyor. Bu SYDV'ler vatandaşların ihtiyacı olması durumunda ise kira yardım desteği bulunuyor.

Kimler Başvuru Yapabilir?

Kira Yardım desteğini almak için talep edilen tüm koşulların sağlanması gerekiyor. İlk koşul ise gelir şartı; vatandaşların kira yardımı alabilmeleri için aylık hane gelirlerinin belli rakamın altında olması ve ihtiyaçlarının olması gerekiyor.

* Kira yardımı ödemeleri sigortalı olarak çalışanlara, emekli, dul, yetim veya ölüm aylığı alanlara, evi arabası veya başka gayrimenkulü olanlara ödenmiyor. Yardımlar belli bir gelir seviyesinin altında bulunan vatandaşlara sağlanıyor.