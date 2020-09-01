Kaymakamlıklardan kira yardım parası! Kirasını ödeyemeyenler için başvuru şartları ve adresi

Pandemi sürecinde devlet tarafından sağlanan yardımlar daha fazla araştırılmaya başlandı. . Dar gelirli ailelerin yaşamını bir nebze de olsa kolaylaştırmak adına yapılan yardımlar için başvuru yapmak da çok kolay. Başvurulae evden çıkmadan e-devlet sistemi üzerinden yapılabiliyor. Kira Yardım desteğini almak için talep edilen tüm koşulların sağlanması gerekiyor. İlk koşul ise gelir şartı; vatandaşların kira yardımı alabilmeleri için aylık hane gelirlerinin belli rakamın altında olması ve ihtiyaçlarının olması gerekiyor. Kira yardımı ödemeleri sigortalı olarak çalışanlara, emekli, dul, yetim veya ölüm aylığı alanlara, evi arabası veya başka gayrimenkulü olanlara ödenmiyor. Yardımlar belli bir gelir seviyesinin altında bulunan vatandaşlara sağlanıyor. İşte başvuru şartları ve adresi
DAR GELİRLİYE KİRA YARDIMI
Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir devlet olduğunda dolayı ilgili bakanlıklar eli ile dar gelirli ve yardıma muhtaç ailelere çeşitli yardımlar yapılmaktadır. Bu yardımlar genel olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilmektedir. Gıda, yakacak, barınma, çocukların eğitim masraflarının karşılanması vb. konularında verilen yardımlar kimi zaman ayni kimi zaman da nakdi olarak sağlanmaktadır. Bu yardımların yanı sıra verilen yardım konularından bir tanesi de kira yardımlarıdır.
Barınma temel ihtiyacımızdır. Ancak maddi durumu sebebi ile bazı aileler sağlıksız evlerde yaşamakta ya da maddi durumları yetersiz olduğundan dolayı kira paralarını ödeyecek güçleri bulunmamaktadır. Bu problemlerin ortadan kaldırılması amacı ile devlet tarafından evsiz ailelerin barınma ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile barınma yardımları, kira paralarını ödeyemeyen ailelere ise belirlenen tutarlarda kira yardımı yapılmaktadır.
KAYMAKAMLIKLARDAN KİRA YARDIMI ALABİLİRSİNİZ
Devlet tarafından sağlanan desteklerin önemli bir bölümü Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca ödeniyor.
Bu ödemelerin vatandaşlara ulaşmasında ise genellikle kaymakamlıklar bünyesinde yer alan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları öncülük ediyor. Bu SYDV'ler vatandaşların ihtiyacı olması durumunda ise kira yardım desteği bulunuyor.
Kimler Başvuru Yapabilir?
Kira Yardım desteğini almak için talep edilen tüm koşulların sağlanması gerekiyor. İlk koşul ise gelir şartı; vatandaşların kira yardımı alabilmeleri için aylık hane gelirlerinin belli rakamın altında olması ve ihtiyaçlarının olması gerekiyor.
* Kira yardımı ödemeleri sigortalı olarak çalışanlara, emekli, dul, yetim veya ölüm aylığı alanlara, evi arabası veya başka gayrimenkulü olanlara ödenmiyor. Yardımlar belli bir gelir seviyesinin altında bulunan vatandaşlara sağlanıyor.
BAŞVURU İŞLEMLERİ
Söz konusu destek ile ilgili detayları öğrenmek için başvurularınızı bulunduğunuz ilçede ki kaymakamlık bünyesinde yer alan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapabilirsiniz.
HANGİ KURUMLAR KİRA YARDIMI YAPIYOR?
İlden ile değişen kira yardım parası, büyük şehirlerde 960 TL'ye kadar çıkabiliyor. İşte, salgın sürecinde kirasını ödemekte zorlanan ailelere destek veren kurum ve kuruluşlar:
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı olan müdürlükler,
Belediyeler,
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları,
Özel dernek ve vakıflar,
STK'lar,
Gönüllü olarak yardımda bulunmak isteyen kurum ve şahıslar.
E-DEVLET ÜZERİNDEN KİRA YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile sisteme giriş yapın.
"Hak Sahibi Ailelere Kira Yardımı Yapılması" bölümüne gidin.
"Uygulamaya Git" sekmesine tıklayın.
"Giriş yapmak istediğiniz uygulama bazı kişisel bilgilerinize erişim hakkı istemektedir. Lütfen aşağıdaki listeyi kontrol ederek, paylaşmak istemediğiniz bir bilgi var ise işleme devam etmeyiniz." uyarısını görerek, bilgilerinizi kontrol edin.
İşlemi onaylayarak başvuruyu gerçekleştirin.