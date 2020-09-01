BİM aktüel 4 Eylül Cuma kataloğu! BİM aktüel ürünler fiyat listesi! BİM’de bu hafta neler var?

4 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM aktüel ürünler fiyat listesinde neler var? BİM marketlerinde her Cuma birbirinden hesaplı ürünler satışa çıkıyor. Türkiye'nin birçok noktasında bulunan BİM marketlerinden indirimli ürün almak isteyenler BİM aktüel ürünler listesini araştırıyor. Haberimizden BİM'de bulunan ürünler fiyat bilgisine ulaşabilirsiniz.
BİM AKTÜEL 4 EYLÜL CUMA KATALOĞU!
Oppo A5 2020 Cep Telefonu 2.299 TL
Dijitsu 42" FHD Uydu Alıcılı TV 1.399 TL
Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge 499 TL
Fakir Erkek Bakım Seti 159 TL
Corby Smart Drone 189 TL
Free Sound Kablosuz Kulak İçi Kulaklık 59,90 TL
Polo Smart Akıllı Saat 59,90 TL
Starcom Nostaljik Büyük Boy Radyo 169 TL
Büyük Boy Kumaş Valiz 95 TL
Orta Boy Kumaş Valiz 85 TL
Kabin Boy Kumaş Valiz 65 TL
Hometech Elektronik İhtiyaç Çantası 99,90 TL
Hometech Taşınabilir Şarj Aleti 10.000 mAh 64,90 TL
Kumtel Turbo Fırın 239 TL
Fakir Mini Tost Makinesi 129 TL
Fakir Kahve ve Baharat Öğütücü 199 TL
Kütahya 18 Parça Rölyefli Porselen Yemek Takımı 99,90 TL
Chef's Karnıyarık Tenceresi 22 cm 39,90 TL
Tefal Cook'n Clean Tava 32 cm 89,90 TL
RAKLE Dekorlu Limonata Bardağı 6'lı 29,90 TL
Yuvarlak Seramik Reçellik Sosluk 6'lı 49,90 TL
Chef's Sahan 20 cm 19,90 TL
Termos Çantalı Saklama Kapları 29,90 TL
Naturalove 5 Parça Porselen Hazneli Mutfak Aletleri 39,90 TL
Alpina Mutfak Yardımcısı 39,90 TL
Glass in love Cam Baharatlık Seti 4'lü 4x160 ml 39,90 TL
Glass in love Cam Baharatlık Seti 6'lı 6x90 ml 34,90 TL
Cam Magnolia Sunum Kasesi 11,90 TL
LAV Kısa Meşrubat Bardağı 3'lü 7,95 TL
Sebze Meyve Koruyucu 5,95 TL
Dekorista Masa Örtüsü 140x140 cm 9,95 TL
Dekoratif Örtü 30x45 cm 6'lı 5,95 TL
Baskılı Havlu 40x60 cm 3,95 TL
Nakışlı El Havlusu 45x70 cm 4,25 TL
Pasta ve Kısır Hazırlama Kabı 5,95 TL
Puding Kabı 4'lü 5,95 TL