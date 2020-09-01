BİM aktüel 4 Eylül Cuma kataloğu! BİM aktüel ürünler fiyat listesi! BİM’de bu hafta neler var?

4 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM aktüel ürünler fiyat listesinde neler var? BİM marketlerinde her Cuma birbirinden hesaplı ürünler satışa çıkıyor. Türkiye'nin birçok noktasında bulunan BİM marketlerinden indirimli ürün almak isteyenler BİM aktüel ürünler listesini araştırıyor. Haberimizden BİM'de bulunan ürünler fiyat bilgisine ulaşabilirsiniz.

BİM AKTÜEL 4 EYLÜL CUMA KATALOĞU!

Oppo A5 2020 Cep Telefonu 2.299 TL

Dijitsu 42" FHD Uydu Alıcılı TV 1.399 TL

Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge 499 TL

Fakir Erkek Bakım Seti 159 TL

Corby Smart Drone 189 TL