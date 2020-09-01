Son dakika: Borsa günü yükselişle tamamladı | 1 Eylül BIST 100 son durum

Bankacılık endeksi yüzde 1,86 ve holding endeksi yüzde 0,85 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,50 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,70 ile metal ana sanayi oldu.

Analistler, yeni tip koronavirüs tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.