MADDİ GÜVENCESİ OLMAYANLAR RAHAT EDECEK!

Herhangi bir maddi güvencesi bulunmayan ancak eğitim çağında çocuğu olan ihtiyaç sahibi aileler için destek verildi. Sosyal devlet anlayışı ile birlikte pek çok konuda vatandaşların mağdur edilmemesi için desteklendiği ifade edildi.

Özellikle çocuklar maddi açıdan etkilenmesin diye ailelerin durumuna göre 500 lira ile 800 lira arasında bazı paketlerin hazırlandığı belirlendi. Buna göre anaokuluna giden çocuklar için 500 lira, ilköğretim öğrencileri için 750 lira, lise öğrencileri için 800 lira ve üniversite öğrencileri için 900 liraya varan ödemelerin yapıldığı belirlendi.