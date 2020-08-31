Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararında yeni bir ÖTV matrahı düzenlemesi geldi. Bu düzenleme ile araçların motorlarına göre yeni vergi oranları ve vergi matrahı düzenlemeleri yapıldı. Düzenlemeler sonrasında araç fiyatlarında indirimler ile birlikte zamlarda oldu. ÖTV matrahı, son gelişmenin ardından merak konusu oldu. Matrah Vergilendirmeye esas olan kazancın belirlenmesinde temel alınan bölüme verilen isimdir. Bir kazançtaki giderler düştükten sonra, ortaya çıkan tutarın vergi hesaplamasında kullanılan gelir miktarını oluşturur. Peki ÖTV zammı ve matrah düzenlemesi sonrası fiyatı artan ve azalan araba modelleri hangileri? İşte Yeni ÖTV zammı ile araba fiyatları
ÖTV DÜZENLEMESİ FİYATI ARTAN VE AZALANLAR
Yeni ÖTV düzenlemesi ile motoru 1600 cc seviyesine kadar olan araçlarda ÖTV oranı aynı kalıp matrah artırılarak vergi oranı düşürüldü. Bunun yanında 1600 cc motorun altında ve satış fiyatı 125 binden fazla olan araçlarda ÖTV oranı azaltıldı. Bu araçlarda ÖTV oranı yüzde 50 seviyesinden yüzde 45 seviyesine düştü. Fiyatı 125 bin TL ile 150 bin TL arasında olan bazı modellerde bu düzenlemeler ile ortalama 5 bin TL indirim olması bekleniyor.
Motoru daha küçük olan ÖTV matrahı 130 bin TL'den daha yukarı olan araçlarda ise vergi oranı arttı. Bu araçlar için yeni düzenleme sonrası vergi oranı yüzde 60'dan yüzde 80'e ulaştı. Söz konusu düzenleme sonrası bu kapsamda yer alan araçların fiyatlarında ek 30 bin TL'lik yükselmeler olaral.
Motor gücü 1600 cc üzerinde olan araba modellerinde ise artış miktarı daha yüksek seviyede olacak. Yeni düzenleme ile 1600 cc motor gücünün üstünde olan araçlarda ise 30 bin TL ile 100 bin TL arasında vergi kaynaklı fiyat artışları gelecek.
FİYATI DÜŞECEK ARABA MODELLERİ
Resmi Gazete'de yer alan düzenleme ile Türkiye'de tutulan bazı araba modellerinde fiyatlar düşecek. Güncel olarak fiyatları 125 bin TL ile 150 bin TL arasında olan Fiat Egea, Renault Symbol, Opel ve Hyundai markalarının bazı modellerinde fiyatlarda 4 bin 500 TL ile 5 bin 500 TL arasında değişen matrah indirimi olacak.
PAHALI MODELLERİN KÜÇÜK MOTORLU ARAÇLARINDA FİYATLAR YÜKSELECEK
BMW, Mercedes gibi yüksek fiyatlarla satışa çıkarılan araba markalarının düşük motorlu modellerinde ciddi fiyat artışları olacak.
Yeni düzenlemeler sonrası fiyatı artış gösteren araç modellerine bir örnek vermek gerekirse Audi A3 Cabrio modeli öne çıkıyor. Audi A3 Cabrio modelinde yeni vergi düzenlemesi sonrasında fiyatlar 46 bin TL yükselecek.
FİYAT DEĞİŞİM TABLOSU
Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre; Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme sonrasında oluşan yeni fiyatlara dair değişim tablosu şu şekilde;
Eylül 2020 BMW fiyat listesi güncel
Yeni BMW 118i Sport Line – 1499 cc – 332.500 TL
Yeni BMW 116d Sport Line – 1496 cc – 349.100 TL
BMW 218i Cabrio M Sport – 1499 cc – 438.800 TL
Yeni BMW 320i Sedan First Edition Sport Line – 1597 cc – 491.000 TL
Yeni BMW 520i Sedan Luxury Line – 1597 cc – 669.300 TL
Yeni BMW 520i Sedan M Sport – 1597 cc – 682.400 TL
ÖTV MATRAHI NEDİR?
ÖTV matrahı, son gelişmenin ardından merak konusu oldu. Matrah Vergilendirmeye esas olan kazancın belirlenmesinde temel alınan bölüme verilen isimdir. Bir kazançtaki giderler düştükten sonra, ortaya çıkan tutarın vergi hesaplamasında kullanılan gelir miktarını oluşturur.
Matrah Belirleme Usulleri
Beyan Usulü: Vergi mükellefinin kendi matrahını beyan etmesidir.
Karine usulü: Vergi mükellefinin gelir veya servetinin ölçüsü olduğu kabul edilen çeşitli dış göstergelerden yararlanmak suretiyle vergi matrahının hesaplanmasıdır.
Götürü Usul: Vergilendirmeye esas olacak değer veya miktarın tek tek belirlenmesi yerine aynı durumdaki tüm vergi mükellefleri için genel olarak belirlenmesidir.
İdarece Takdir Usulü: Matrahın belirlenmesi konusunda idarenin takdir hakkını kullanmasıdır.
YERLİ ÜRETİCİYE VE YERLİ SANAYİYE DESTEK VERİLMESİ AMAÇLANDI
Türkiye'de 1600 cc altı yüzde 60 ÖTV oranına tabi olan otomobillerin neredeyse tamamı (yüzde 99,3'ü), 1600 cc üzeri otomobillerin ise tamamı ithal ediliyor. Bu grup otomobillere uygulanan ÖTV oranlarında artışa gidilirken, 1600 cc altında olup yerli imalatın yoğunlaştığı alanda da vergisiz satış bedeli 70 bin liradan 85 bin liraya artırılarak yerli üreticiye ve yerli sanayiye destek verilmesi amaçlandı.
Hibrit otomobiller için mevcut korelasyon korunarak bu araçlardaki ÖTV oranları da eşgüdümlü bir şekilde artırıldı. Böylece maliye politikası değişikliğiyle, yüksek fiyatlı ithal otomobillere olan talebin düşük ÖTV oranına tabi otomobillere yönelmesi, bu kapsamda daha az yüksek fiyatlı otomobil ithal edilmesi, yerli otomobil satışının artması, buna bağlı ithalatın miktarının azalması ve kompozisyonunun değişmesi suretiyle daha az ithalat bedeli ödemesi yoluyla cari açığın azalmasına olumlu katkı vermesi hedeflendi.