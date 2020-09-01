FORMULA 1 NEDİR?

Kısaltması F1 olan, tek kişilik, açık tekerlekli otomobil yarışlarının en yüksek düzeyini oluşturan yarışlardır. Yıl sonunda toplanan puanlara göre Pilotlar Şampiyonluğu ile Takımlar Şampiyonası (Otomobil Yapımcıları Birinciliği) ödülleri verilir.

Formula 1 Dünya Şampiyonası, dünyanın en popüler otomobil sporları şampiyonası olmasının yanı sıra, dört senede bir düzenlenen Yaz Olimpiyatları ve Futbol Dünya Kupası'ndan sonra, dünyanın en çok izlenen spor organizasyonudur. Dünyanın en çok bilinen sportif sportif markalarından birisi olan Formula 1, televizyonda her yıl yayınlanan en büyük spor organizasyonu olarak 5 kıtada 19-20 yarıştan oluşmaktadır.

Formula 1 yarışlarının kökeni 1920'ler ve 1930'lar da yapılan Avrupa Grand Prix motor yarışlarına dayanır. Formula tüm katılımcıların ve arabaların uymak zorunda oldukları kurallar bütünüdür. Formula 1, II. Dünya Savaşı'ndan sonra 1946 yılında üzerinde anlaşılan yeni kuralların adıdır. Savaştan önce Dünya Şampiyonası için pek çok Grand Prix yarış organizasyonu düzenlenmiştir, ancak Dünya Sürücüler Şampiyonası 1947'den önce biçimlendirilememiştir. İlk dünya şampiyonası yarışı 1950 yılında İngiltere'nin Silverstone pistinde yapıldı. Üreticiler için şampiyona 1958 yılında yapılmaya başlamıştır.

İlk Formula 1 Dünya Şampiyonası olan 1950 Formula 1 Sezonu'nu İtalyan Nino Farina, Alfa Romeo ile kazanmıştır. Son üç sezona damgasını vuran takım ve pilot ise Alman Sebastian Vettel ve Red-Bull takımıdır. En çok şampiyonluk yaşayan pilot ise 1994 ve 1995 yıllarında Beneton'da olmak üzere, 2000,2001,2002,2003 ve 2004 de üst üste 5 kez Ferrari'de şampiyonluk yaşayarak toplamda 7 şampiyonluk yaşayan Efsane Michael Schumacher'dir.