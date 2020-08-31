Mart ayında ikinci ödemesi yapılan promosyon ödemeleri sürerken bankaların sağladığı emekli promosyon ödemelerinde fırsat devam ediyor. Yeni emekli olanların da faydalandığı promosyon ödemelerine ilişkin detayları haberimizde sizin için derledik. Emekliler en az 3 yıl kalma taahhüdü verdikten sonra en az 625 TL promosyon alabilecek. Peki, ikinci promosyon ödemesi ne zaman yatırılacak? İşte detaylar...

KİMLER PROMOSYON ALABİLİR?

Emekli aylığı bağlanan herkes seçtiği banka aracılığıyla promosyon ödemesi alabiliyor.

EMEKLİ PROMOSYONU ŞARTI NEDİR?

Emekliler istedikleri bankaya sadece '3 yıl maşımı sizden alacağım' taahhüdü vermesi gerekiyor. Bunun haricinde başka bir şart aranmıyor.