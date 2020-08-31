Binlerce kişiye yeni fırsatlar: Eylül ayında o kurumlara yüzlerce personel alımı yapılacak!

Binlerce kişi tarafından heyecanla beklenen 2020 Eylül ayı personel alımı ilanları duyuruldu. Personel ihtiyaçlarına göre kadro açan kurumlar, yayımladıkları ilanlar ile başvuru şartları ve tarihlerini duyurdu. Yurt genelinde hemşire, sağlık teknikeri, sözleşmeli personel, araştırma görevlisi, öğretim görevlisi gibi birçok kadroya personel alımı gerçekleştirilecek. İşte Eylül ayı personel alımı ilanları ve kadro sayısı...

EYLÜL AYI PERSONEL ALIMI İLANLARI

Balıkesir Üniversitesi 11 Personel alıyor

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