Binlerce kişiye yeni fırsatlar: Eylül ayında o kurumlara yüzlerce personel alımı yapılacak!

Binlerce kişi tarafından heyecanla beklenen 2020 Eylül ayı personel alımı ilanları duyuruldu. Personel ihtiyaçlarına göre kadro açan kurumlar, yayımladıkları ilanlar ile başvuru şartları ve tarihlerini duyurdu. Yurt genelinde hemşire, sağlık teknikeri, sözleşmeli personel, araştırma görevlisi, öğretim görevlisi gibi birçok kadroya personel alımı gerçekleştirilecek. İşte Eylül ayı personel alımı ilanları ve kadro sayısı...
EYLÜL AYI PERSONEL ALIMI İLANLARI
Balıkesir Üniversitesi 11 Personel alıyor
İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi alım ilanı
Sinop Üniversitesine 1 Araştırma Görevlisi ve 4 Öğretim Görevlisi alınacak
İnönü Üniversitesi 255 Hemşire ve 37 Sağlık Teknikeri alıyor
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 28 Öğretim Üyesi alıyor
Ankara Bilim Üniversitesi 6 Öğretim Üyesi alıyor
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Necmettin Erbakan Üniversitesi 121 Sözleşmeli Personel alıyor
Şırnak Belediyesi ilk defa atanmak üzere 14 Memur alıyor
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Lokman Hekim Üniversitesi 26 Öğretim Üyesi alıyor