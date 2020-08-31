Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği devam ederken yatırımı olan ya da yatırım yapmayı düşünenler güncel alış satış fiyatlarındaki son durumu öğrenmek istiyor. Cuma günü, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 1,5 üzerinde, 463,3 liradan tamamladı. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve cumhuriyet altın fiyatı kaç TL? İşte 31 Ağustos altın fiyatlarında son durum...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?