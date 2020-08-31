Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği devam ederken yatırımı olan ya da yatırım yapmayı düşünenler güncel alış satış fiyatlarındaki son durumu öğrenmek istiyor. Cuma günü, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 1,5 üzerinde, 463,3 liradan tamamladı. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve cumhuriyet altın fiyatı kaç TL? İşte 31 Ağustos altın fiyatlarında son durum...
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|461,30
|461,50
|466,00
|466,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.040,00
|3.061,00
|3.071,00
|3.092,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|421,00
|425,00
|425,00
|429,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.971,00
|2.991,00
|3.001,00
|3.021,00
|Yarım Ziynet
|1.486,00
|1.496,00
|1.501,00
|1.511,00
|Çeyrek Ziynet
|743,00
|748,00
|750,00
|755,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,02 artışla 466,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 755,00 lira, Cumhuriyet altını 3.092,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 1,02 yükselişle 466,20 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 464 BİN 515 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 464 bin 515 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 462 bin 690, en yüksek ise 465 bin 550 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,54 yükselişle 464 bin 515 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 759 milyon 284 bin 439,41 lira, işlem miktarı ise 3.891,94 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 788 milyon 367 bin 949,26 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.
ALTININ ONSU 1.966,78 DOLAR
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.966,78 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,54 artışla 464 bin 515 liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,3210 lira, satışta 7,3503 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,2999 lira, satışta 7,3291 lira olarak belirlemişti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1948, sterlin/dolar paritesi 1,3370, dolar/yen paritesi de 105,94 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,20 artışla 46,01 dolardan işlem görüyor.