İŞKUR tarafından uzun süredir beklenen Toplum Yararına Programları (TYP) alımları başladı. İŞKUR tarafından hayata geçirilen Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında istihdam edilmek üzere personel alımları yapılıyor. İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programa Toplum Yararına Programlar denilmektedir. İŞKUR 'un en çok rağbet gören programı sayesinde her yıl binlerce kişi geçici iş sahibi oluyor. Peki TYP ile personel alımı hangi illerde yapılıyor?
İŞKUR İŞ İLANLARI SAYFASI
İŞKUR ana sayfası üzerinde yer İŞ İLANLARI bölümüne tıklayınız.
İŞKUR'a Kayıt Nasıl Olunur?
İŞKUR'un sunduğu hizmetlerden yararlanmak için kişilerin ilk adımda kayıt olması gerekir. İŞKUR'a kayıt resmi internet sitesinden online olarak yapılabileceği gibi; ikamet edilen il veya ilçedeki İŞKUR şubelerinden de yapılabilir. İş arayan vatandaşların İŞKUR'da kayıt oluşturabilmesi için 14 yaşını doldurmuş olması gerekir.
İŞKUR TYP Arama Sayfası için tıklayınız
E-Devlet Toplum Yararına Program (TYP) Sorgulama ve Başvuru Ekranı için tıklayınız
TYP KATILIM ŞARTLARI NELERDİR?
- İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak,
- 18 yaşını tamamlamış olmak,
- Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,
- Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç),
TYP HANGİ ALANLARDA UYGULANMAKTADIR?
- Çevre temizliği
- Kamusal altyapının yenilenmesi
- Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda çevre düzenlemesi
- Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda bakım onarım ve temizlik işleri yapılması
- Restorasyon, tarihi ve kültürel mirasın korunması
- Ağaçlandırma
- Park düzenlemeleri
- Vadi ve dere ıslahı
- Erozyon engelleme çalışmaları
TYP UYGULAMA SÜRESİ VE HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ NE KADARDIR ?
TYP uygulama süresi, her bir program için en fazla 9 aydır. TYP'de haftalık çalışma süresi kırk beş saattir.
TYP'DEN KİMLER YARARLANAMAZ?
- İŞKUR tarafından düzenlenen bir kurs veya programdan (girişimcilik eğitim programı ve çalışanların mesleki eğitimi hariç) yararlanmış olan işsiz 6 ay geçmeden TYP'ye başvuramaz.
- Mazeretsiz olarak TYP'den ayrılanlar veya kendi kusuru nedeniyle ilişiği kesilenler, son yararlanma tarihi üzerinden 24 ay geçmedikçe yeni bir TYP'ye başvuramaz.
- Yararlandığı TYP bittikten sonra Kurum tarafından teklif edilen niteliklerine uygun en az üç iş teklifini mazeretsiz olarak kabul etmeyenler, son yararlanma tarihi üzerinden 24 ay geçmedikçe yeni bir TYP'ye başvuramaz.
- Herhangi bir kurs ya da programa katılmama yönünde yaptırım uygulanan kursiyer veya katılımcı yaptırım süresince TYP'den de yararlanamaz.
- Devam ettiği bir TYP ile mazeretli ya da mazeretsiz ilişiği kesilen katılımcı aynı TYP'ye tekrar katılamaz.
İŞKUR İŞ İLANLARINA NASIL BAKILIR?
Çeşitli branşlarda görevlendirilmek üzere her sektöre uygun olarak İŞKUR sisteminde iş ilanı yayınlanır. İŞKUR'un resmi web sitesinde düzenli aralıklarla yayınlanan ilanları, sistemde aktif kaydı bulunan her vatandaş görüntüleyebilir. Aşağıda verilen bağlantıya tıklayarak İŞKUR'un iş ilan sayfasına ulaşabilirsiniz.
Açılan ekranda iş ilanlarına bakabilmek için ilk adımda iş arayan ya da iş veren olma durumunun belirtilmesi gerekir. Sonrasında aranılan özel bir pozisyon, nitelik, meslek, beceri veya firma adı varsa o yazılmalıdır. Eğer genel geçer bütün ilanları görüntülemek istiyorsanız; bu kısmı boş bırakabilirsiniz. Sonrasında aynı sayfa üzerindeki çalışma yeri, ülke, il, ilçe, ilan no, ilan tarihi, meslek, öğrenim durumu, iş yeri türü, engel durumu, vardiya seçenekleri, iş yeri ünvanı gibi bilgiler girilerek "ara" sekmesine basmalısınız. Herhangi özel aradığınız bir ilan, iş yeri yoksa; ilan no, ilan tarihi ve iş yeri ünvanı sekmelerini boş bırakabilirsiniz.