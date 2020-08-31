İstanbul Fatih Belediyesi ve Gebze Belediye Başkanlığı tarafından Yayımlanan duyuruda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak istihdam edilmek üzere; "Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği ile Belediye Zabıta Yönetmeliği" hükümlerine göre zabıta memuru ve memur alımı yapılacağına yer verildi. Fatih Belediyesi zabıta memuru alımı başvurusu bugün başladı ve 4 Eylül tarihine kadar devam edecek. Gebze belediyesi Zabıta alım ilanlarına başvurular ise bugün başladı ve aşağıdaki evraklarla birlikte 9 Eylül tarihine kadar Belediye Zabıta Müdürlüğü Trafik Eğitim Parkı'nın yer aldığı; Arapçeşme Mahallesi 1051/1 Sokak No:18 Gebze/KOCAELİ adresine şahsen yapılacak.
GEBZE BELEDİYESİ ZABITA BAŞVURU ŞARTLARI
Zabıta memuru alımında başvuru genel koşullarına şu şekilde yer verildi:
İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
a) Türk vatandaşı olmak. b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak. c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak. e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak. f)İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
ÖZEL ŞARTLAR
Gebze Belediye Başkanlığı tarafından yayımlanan zabıta memuru alımında özel şartlara şu şekilde yer verildi:
a) İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak Önlisans 2018-KPSSP93 ve Lisans 2018-KPSSP3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
c) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesindeki özel şartlara göre, zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
d) 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az B veya A2 sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
e) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak,
BAŞVURU
İlana başvurular bugün başladı ve aşağıdaki evraklarla birlikte 9 Eylül tarihine kadar Belediye Zabıta Müdürlüğü Trafik Eğitim Parkı'nın yer aldığı; Arapçeşme Mahallesi 1051/1 Sokak No:18 Gebze/KOCAELİ adresine şahsen yapılacak.
Başvuru evrakları şu şekilde:
1) Başvuru Formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin internet sayfasından (www.gebze.bel.tr ) temin edeceklerdir.
2) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
3) Diploma veya Mezuniyet Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilecektir),
4) Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilecektir),
5) KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM'nin internet sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
6) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,
7) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyanı,
8) Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilecektir),
9) Son altı ay içerisinde çekilmiş 5 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)
FATİH BELEDİYESİ ZABITA BAŞVURU ŞARTLARI
Fatih Belediyesi zabıta memuru alımı başvurusu bugün başladı ve 4 Eylül tarihine kadar devam edecek.
Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.
a) Nüfus cüzdanı aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)
c) Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)
d) KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM'nin sitesinden alınan doğrulama barkodlu bilgisayar çıktısı,
e) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
f) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
g) 2 adet biyometrik fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)
h) Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)
Zabıta memuru alımı başvurusu şahsen yapılacak. Memur kadrosu için ise evraklar memuralimi@fatih.bel.tr adresine mail olarak gönderilecek.