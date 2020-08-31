Hangi bankada kredi kartı borçları hangi şartlarda yapılandırılıyor?

KREDİ KARTI BORCU TAKSİTLENDİRME NASIL YAPILIR?

Kredi borcunu taksitlendirme işleminin yapılışı, ilgili bankaya başvurma şeklinde olmaktadır. Borcun mevcut olduğu bankanın dönemsel kampanyaları takip edilerek ya da direkt olarak banka ile görüşülerek kredi kartı borcu yapılandırma işlemi gerçekleştirilebilir. Bankalar, kendi kredi kartlarının borç yapılandırması konusunda, birbirinden farklı uygulamalara gidebilmektedir. Bu uygulamalar, teminat isteme, taksitlendirme, faiz oranlarını değiştirme şeklinde olabilmektedir. Ancak bankaların ortak özelliği,gelir durumunu temel ölçüt kabul etmeleridir. Bankalar, kredi kartı yapılandırma işleminde, gelir durumuna göre vadeyi ve faiz oranını değiştirebilmektedir. Kredi kartı borç yapılandırması 12, 24 ve 36 aylık vade seçenekleri ile yapılabilmektedir.