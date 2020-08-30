Yapılan güncellemeler sonrasında en düşük ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 1.21 seviyesine, en düşük konut kredisi faiz oranı yüzde 0.99 seviyesine ve en düşük taşıt kredisi faiz oranı da yüzde 1.15 seviyesine yükselmiş oldu. İşte en uygun konut kredisi veren banka
GÜNCEL KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI
Kredi çekerek ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, koronavirüs döneminde verilen en uygun faizli konut kredisi kampanyalarını kaçırmak istemiyor. Kamu bankalarının verdiği uygun faizli konut kredisi kampanyaları ise en çok tercih edilen kredilerden oldu. Ziraat Bankası 120 ay vadeli konut kredisine 0.99 faiz alırken, Halkbank 0.99, Vakıfbank ise aynı vade oranına 1.05 faiz oranı alıyor. İşte en uygun faiz oranı veren bankalar!
Ziraat Bankası konut kredisi: 1.05
TEB konut kredisi faiz oranı yüzde 1.29
Burgan Bank konut kredisi faiz oranı yüzde 1.30
Yapı Kredi Bankası konut kredisi faiz oranı yüzde 1.35
QNB Finansbank konut kredisi faiz oranı yüzde 1.49
Şekerbank konut kredisi faiz oranı yüzde 1.64
İş Bankası ev kredisi hayat sigortalı faiz oranı yüzde 1.15
Anadolubank konut kredisi faiz oranı yüzde 1.17
Akbank konut kredisi faiz oranı yüzde 1.19
Fibabanka konut kredisi faiz oranı yüzde 1.20
ING Bank takvim.com.tr konut kredisi faiz oranı yüzde 1.24