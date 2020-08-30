Yapılan güncellemeler sonrasında en düşük ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 1.21 seviyesine, en düşük konut kredisi faiz oranı yüzde 0.99 seviyesine ve en düşük taşıt kredisi faiz oranı da yüzde 1.15 seviyesine yükselmiş oldu. İşte en uygun konut kredisi veren banka