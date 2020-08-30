Kredi notu, bankalarla olan ilişkinizin analizi sonucunda belirleniyor. Kredi kartlarınızın ve daha önce kullandığınız kredilerin ödemeleri, gelir gider durumunuz, şimdiye kadarki kredi başvurularınız, kredi kullanma yoğunluğunuz gibi etkenler kredi karnenizi oluşturuyor. Kredi kullanacak olan müşteriler için çok sayıda banka ihtiyaç kredisi kampanyası sunuyor.
KREDİ NOTU DÜŞÜK OLANLARA SAĞLANAN İHTİYAÇ KREDİLERİ
Kredi kullanmak için müşterilerin sağlamaları gereken ilk koşul kredi notunun belli bir seviyenin üzerinde olması. Ancak bu şartı sağlayamayan vatandaşlar için bazı ek seçenekler bulunuyor.
Bazı bankalar ek şartlar ile kredi notu kötü, düşük olan müşterilerine ihtiyaç kredisi imkanı sağlıyorlar. Ancak bu durumda vatandaşlardan bazı ek şartla isteniyor.
HANGİ BANKALAR KREDİ NOTU DÜŞÜK OLANLARA KREDİ SAĞLAR?
Kredi notu düşük olan vatandaşlardan başvuru alan bazı bankalar;
Garanti BBVA
Garanti BBVA müşterilerine 40.000 TL'ye kadar kredi sağlıyor. Bu krediden faydalanmak için talep edilen koşul ise en az 3 aylık sigortanın olması. Müşteriler bu kredi için başvurularını Garanti BBVA şubelerinden yapacaklar.
Vakıfbank
Vakıfbank daha önce müşterisi olmamış müşterilerine kredi sağlıyor. Düzenli gelir şartıyla maaşa göre ödenen bu kredi imkanından faydalanmak için en az 1 yıllık sigorta talep ediliyor.
QNB Finansbank
Kredi notu düşük olan müşteriler için bri diğer tercih ise QNB Finansbank. Banka düşük kredi puanına sahip müşterilerine 10.000 TL limitli ve 60 ay vadeli kredi sunuyor.
GARANTİ BBVA'NIN KREDİ SAĞLAMASI İÇİN GEREKEN ŞARTLAR
Garanti BBVA, en az 3 aylık sigortası olan vatandaşlara kredi imkanı sunuyor.
İhtiyacınıza göre 40.000 liraya kadar kredi imkanı sağlanıyor.
Kimlik bilgilerinizle birlikte en yakın şubeye başvurmanız durumunda kredi onaylanıyor ve uygun faizler sağlanıyor.
Üstelik kredi notu sıfır olan vatandaşlar isterlerse kredi kartı da alabiliyorlar. Kredi kartı limiti 1000 liraya yakın bir tutarda oluyor.
ZİRAAT BANKASI'NIN UYGULADIĞI KURALLAR
Devlete bağlı banka olan Ziraat, ihtiyaç sahiplerine kredi notu sıfır olması halinde 50.000 liraya kadar imkan sağlıyor.
Bankanın şartı ise en az 6 aylık sigortanızın bulunması oluyor.
Şubelere göre bazı değişikler oluyor ve birtakım Ziraat Bankası şubeleri kefil de isteyebiliyor. Eğer kefil bulunur ve başvuru yaparsanız alacağınız kredi imkanı artabiliyor.