KREDİ NOTU DÜŞÜK OLANLARA SAĞLANAN İHTİYAÇ KREDİLERİ

Kredi kullanmak için müşterilerin sağlamaları gereken ilk koşul kredi notunun belli bir seviyenin üzerinde olması. Ancak bu şartı sağlayamayan vatandaşlar için bazı ek seçenekler bulunuyor.

Bazı bankalar ek şartlar ile kredi notu kötü, düşük olan müşterilerine ihtiyaç kredisi imkanı sağlıyorlar. Ancak bu durumda vatandaşlardan bazı ek şartla isteniyor.