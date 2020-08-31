Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Resmi Gazete kısa çalışma ödeneği kararı nedir? Pandemi sürecinde devreye alınan ve iki kez uzatılan kısa çalışma ödeneği 31 Ağustos itibariyle bitiyordu. Milyonlarca çalışan kısa çalışma ödeneği kapsamına alınmış ve maaşlara devlet tarafından destek gelmişti. Peki, kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? İşte Resmi Gazete'de yer alan o metin!
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI?
Yeni Koronavirüs (Kovid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Kararla Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 26 Mart 2020'de başlatılan kısa çalışma ödeneği uygulaması, mevcut faydalananlar için iki ay daha uzatıldı.
Böylece, başladıkları tarih esas alınarak işverenlerin büyük bir bölümü kısa çalışma ödeneğinden 31 Ekim'e kadar yararlanmaya devam edecek.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kısa Çalışma Ödeneğinin 2 ay daha uzatıldığını açıkladı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "SosyalKorumaKalkanı kapsamında 26.03.2020 tarihinde başlatılan Kısa Çalışma Ödeneği mevcut faydalananlar için, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2 ay daha uzatılmıştır" ifadelerine yer verdi.
Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Covid-19 sürecinden etkilenen iş yerlerinden 30 Haziran'a kadar kısa çalışma başvurusunda bulunmuş ve bu uygulamadan yararlanmış olan iş yerlerinde kısa çalışma süresinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensibiyle 2 ay süreyle uzatıldığını bildirdi. Selçuk, "Kısa çalışma ödeneğinin süresi, mevcut yararlanan kişiler için Cumhurbaşkanımızın kararıyla 2 ay süreyle uzatıldı" dedi. Bakan Selçuk, normal faaliyetine başladığı için uzatmadan faydalanmak istemeyen veya daha önce uygulanan çalışılmayan süreleri azaltmak isteyen işverenlerin bu durumu Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlükleri ile Hizmet Merkezlerine bildirmeleri gerektiğini kaydetti.
Koronavirüs nedeniyle kısa çalışma uygulamasının ilk başladığı tarihten itibaren 3 milyon 576 bin 805 kişinin kısa çalışma ödeneğinden yararlandığını belirten Bakan Selçuk, "Temmuz ayında 1 milyon 595 bin 467 kişi ödenekten yararlanmaya devam etti. 1 milyon 981 bin 338 çalışan için işverenler normalleşme süreciyle birlikte kısa çalışma talebinde bulunmadı. Normal çalışma saatlerine geçen işyerlerimiz için 'Normalleşme Desteği' adı altında desteklerimizi sürdüreceğiz. Normal çalışma saatine geçen işyerlerimiz de bu desteğimizden yararlanabilecek. Böylece istihdamı korumaya devam edeceğiz" dedi.
Bakan Selçuk, koronavirüs gerekçesiyle yapılan kısa çalışma başvurularında ödemelerin, uygunluk tespiti sonucu beklenmeden yapılması yönündeki yasal düzenlemeyi hatırlatarak, "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Müfettişlerince 23 Mart 2020 tarihinden itibaren kısa çalışma ödeneği talebinde bulunan işyerlerinin uygunluk tespiti incelemeleri ile beraber, bu işyerlerinde uygunluk tespitine aykırı uygulama olup olmadığına ilişkin teftişlere de 712 iş müfettişi ile aralıksız olarak devam edilmektedir" dedi.