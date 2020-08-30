

Temassız Kredi/Banka Kartı Nasıl Çalışır?

Hem kredi kartlarında hem de banka kartlarında bulunan bu özellik Yakın Alan İletişimi (NFC) teknolojisinin sağladığı bir kolaylıktır. Yakın mesafedeki cihaza veri gönderip-almayı mümkün kılan bu manyetik teknoloji sayesinde kartımızı POS terminaline takmadan ödeme yapabilmekteyiz.

Bilindiği üzere kredi kartı ile ödeme yapmak için üç temel bilgiye ihtiyaç vardır.

16 haneli kart numarası XXXX-XXXX-XXXX-XXXX

4 Haneden oluşan son kullanım tarihi (Ör: 01/25 – Ocak 2025)