BİM-A101 ve ŞOK 3000 TL maaşla personel alım şartları sayfamızda yer alıyor. Türkyie İş Kurumu resmi internet adresi üzerinden duyurular yayımlandı. Yayımlanan ilanlara başvuru yapacak adayların kendilerine en yakın Bim ya da A101 marketin şubesine gitmesi ve başvuru formu doldurarak başvurusunu yapması gerekmektedir. Şehir şehir yapılan personel alımında adaylar Şok, Bim ve A101 marketler bünyesinde istihdam edilecek. BİM, A101 ve ŞOK marketler zinciri personel alımı için ilan yayınlamaya devam ediyor. Türkiye genelinde 81 ilde farklı pozisyonlarda istidam etmek üzre eleman alacak olan BİM, A101 ve ŞOK, resmi kariyer siteleri üzerinden başvuruları alıyor.
ŞOK MARKET PERSONEL ALIMLARI
ŞOK MARKET PERSONEL ALIMLARI
BİM MARKET PERSONEL ALIMLARI
BİM MARKET PERSONEL ALIMLARI
A101 MARKET PERSONEL ALIMLARI
BİM A101 ŞOK ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR!
BİM, A101 ve ŞOK resmi internet siteleri üzerinden alım yapılacak pozisyonları ve başvuru ekranını paylaşıyor. İşte personel alımı yapılacak boş kadrolar;
- Kasa reyon personeli,
- Kasiyer,
- Satış elemanı,
- Kozmetik personeli,
- Meyve ve sebze personeli,
- Bölge taze gıda personeli,
- Reyon görevlisi,
- Beden işçisi,
- Depo görevlisi/Ambar görevlisi,
- Satış danışmanı,
BAŞVURU GENEL KOŞULLARI
Marketlerin personel alımına başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Perakende satış sektöründe kariyer yapmak isteyen
Esnek-Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek
İletişim becerisi yüksek, ekip çalışmasına yatkın
Erkek Adaylar için tercihen askerliğini yapmış olmak,
Takım çalışmasına uyum sağlayacak,
Müşterilerimize karşı güleryüzlü olmak
İletişim becerisi yüksek, ekip çalışmasına yatkın
Müşteri ve hizmet odaklı bir anlayışa sahip
Tercihen sigara kullanmayan,
İş tanımı şu şekilde:
Müşterileri güler yüz ile karşılamak ve uğurlamak
Ürün, etiket fiyat kontrollerinin reyonda ve kasa noktasında yapılmasını sağlamak
Ürünlerin reyonlarda sürekli standartlara uygun olarak bulunmasını sağlamak
Sorumlu olduğu reyonda bulunan ürünlerin stok ve sipariş yönetimini sağlamak
BAŞVURU
İlana İŞKUR üzerinden başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki sayfalardan müracaatını yapması gerekmektedir.
A101 iş ilanları >
https://www.a101.com.tr/kariyer
Bim personel alımı iş başvuru formu>
https://www.bim.com.tr/Categories/676/hizli-basvuru.aspx
Şok market iş ilanları başvuru formu>
https://kurumsal.sokmarket.com.tr/insan-kaynaklari/sokta-kariyer/is-basvuru-formu
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