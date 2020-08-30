İŞKUR üzerinden personel alımlarına devam ediliyor. Bu anlamda 2.650 TL maaşla 18-54 yaş şartı ile personel alımı başvuru şartları oldukça merak ediliyor. Son dönemlerde önemli istihdam sayıları ile işsizlere yardım eli uzatan İŞKUR'un çeşitli iş programları vardır. Peki İş Başı Eğitim'den kimler yararlanabilir? İEP İş Başı Eğitimin süresi ne kadar?
İŞKUR üzerinden 2.650 TL maaşla 18-54 yaş şartı ile personel alımı
İŞKUR üzerinden 2.650 TL maaşla 18-54 yaş şartı ile personel alımı
İŞKUR İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI NEDİR?
Kuruma kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim edinmeleri ve teorik eğitimini aldıkları mesleklerde uygulamayı görmesi, çalışma ortamına uyumunun sağlanması amacıyla düzenlenen programlardır. İşsizlerin mesleki yeterliklerini geliştirebilecekleri ve tecrübe edinecekleri bir programdır. Programa katılmak isteyenler işbaşı eğitimi yapacağı işyerini kendileri bulabileceği gibi Kurumumuzdan da kendilerine işyeri bulunmasını talep edebilirler. Ayrıca işverenler de istedikleri vasıftaki katılımcı adayını kendileri bulabilecekleri gibi kendilerine katılımcı adayı bulunmasını İŞKUR'dan da talep edebilirler.