Hastaneye; ATT, sekreter, hasta danışmanı, temizlik işçisi ambulans şoförü alımları sürüyor

İŞKUR en az ilkokul mezunu hastanelere işçi alımı için ilanlar açıklanmaya devam ediyor. ATT, sekreter, hasta danışmanı, temizlik işçisi ambulans şoförü alınacak. Hastanelere alınan en az ilkokul mezunu olacak personel için hangi şehirlerde alım yapıldığını ve başvuru şartlarını derledik. İŞKUR'un yayımladığı iş ilanlarında en az ilkokul mezunu olanların ilanlarına başvuracak kişiler başvurularını nereden yapacağını merak ediyor.