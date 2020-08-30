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    • 07.09.2020 12:55
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    Hastaneye; ATT, sekreter, hasta danışmanı, temizlik işçisi ambulans şoförü alımları sürüyor

    Onlarca şehirde Hastanelere en az ilkokul mezunu olmak şartı ile personel ve işçi alımları yapımakta. Kadrolara yapılacak olan personel alımları ve başvuru bilgileri, alım yapılan şehirler ile başvuru adımları aşağıda belirtilmektedir.

    Hastaneye; ATT, sekreter, hasta danışmanı, temizlik işçisi ambulans şoförü iş başvurusu!

    İŞKUR en az ilkokul mezunu hastanelere işçi alımı için ilanlar açıklanmaya devam ediyor. ATT, sekreter, hasta danışmanı, temizlik işçisi ambulans şoförü alınacak. Hastanelere alınan en az ilkokul mezunu olacak personel için hangi şehirlerde alım yapıldığını ve başvuru şartlarını derledik. İŞKUR'un yayımladığı iş ilanlarında en az ilkokul mezunu olanların ilanlarına başvuracak kişiler başvurularını nereden yapacağını merak ediyor.

    İŞKUR hastanelere ATT alımı iş ilanları!

    Hastanelere İlk ve Acil Yardım Teknikeri /Ambulans ve Acil Bakım Teknikeri bölümünün açık kadrosuna başvurmak isteyenler aşağıdaki linkten, hangi hastanelerde İlk ve Acil Yardım Teknikeri /Ambulans ve Acil Bakım Teknikeri (ATT) açık kadrosu var takip edebilir.

    ATT ALIMI İÇİN TIKLAYINIZ

    İŞKUR aracılığı ile hastanelere sekreter olarak girmek isteyen vatandaşlar, hangi hastanelerde sekreter ilanı olduğunu ve başvuru şartlarını aşağıdaki linkten takip ederek, başvuru sağlayabilir.

    SEKRETER ALIM İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    Hastanelere temizlik işçisi olarak başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, temizlik işçisi alımları ve başvuru şartlarını aşağıdaki linkten detaylı olarak inceleyebilir. Hangi hastaneler temizlik personeli alımı yapıyor, temizlik işçisi başvuru formu detayları linkten ulaşılacaktır.

    TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALIMI İÇİN TIKLAYINIZ

    İş hayatına ambulans şoförü olarak devam etmek isteyen kişiler, hangi hastanelerde ambulans şoförü ilanı var, ambulas şoförü başvuru formu ve detaylarına aşağıdaki linkten erişebilir ve başvuru yapabilir.

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    Haberler Memurlar Hastaneye; ATT, sekreter, hasta danışmanı, temizlik işçisi ambulans şoförü alımları sürüyor
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