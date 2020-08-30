Hastaneye; ATT, sekreter, hasta danışmanı, temizlik işçisi ambulans şoförü alımları sürüyor

İŞKUR en az ilkokul mezunu hastanelere işçi alımı için ilanlar açıklanmaya devam ediyor. ATT, sekreter, hasta danışmanı, temizlik işçisi ambulans şoförü alınacak. Hastanelere alınan en az ilkokul mezunu olacak personel için hangi şehirlerde alım yapıldığını ve başvuru şartlarını derledik. İŞKUR'un yayımladığı iş ilanlarında en az ilkokul mezunu olanların ilanlarına başvuracak kişiler başvurularını nereden yapacağını merak ediyor.
İŞKUR hastanelere ATT alımı iş ilanları!
Hastanelere İlk ve Acil Yardım Teknikeri /Ambulans ve Acil Bakım Teknikeri bölümünün açık kadrosuna başvurmak isteyenler aşağıdaki linkten, hangi hastanelerde İlk ve Acil Yardım Teknikeri /Ambulans ve Acil Bakım Teknikeri (ATT) açık kadrosu var takip edebilir.
İŞKUR aracılığı ile hastanelere sekreter olarak girmek isteyen vatandaşlar, hangi hastanelerde sekreter ilanı olduğunu ve başvuru şartlarını aşağıdaki linkten takip ederek, başvuru sağlayabilir.
Hastanelere temizlik işçisi olarak başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, temizlik işçisi alımları ve başvuru şartlarını aşağıdaki linkten detaylı olarak inceleyebilir. Hangi hastaneler temizlik personeli alımı yapıyor, temizlik işçisi başvuru formu detayları linkten ulaşılacaktır.
İş hayatına ambulans şoförü olarak devam etmek isteyen kişiler, hangi hastanelerde ambulans şoförü ilanı var, ambulas şoförü başvuru formu ve detaylarına aşağıdaki linkten erişebilir ve başvuru yapabilir.
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