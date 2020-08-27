

İkinci el araç satış yetki belgesi nereden alınır?

Yetki belgesiz ikinci el araç satışında ceza uygulamasının gündeme gelmesiyle 2. el araç satış yetki belgesi nereden alınır sorusunun yanıtı aranmaya başladı. Aynı zamanda oto alım satım yetki belgesi son tarih de araştırılıyor. İkinci el araç ticareti yapanların bu alım satım işlerini devam ettirebilmesi için altı ay içerisinde yetki belgesi almaları gerekiyordu ve sattıkları araç için üç aylık garanti vermeleri bekleniyor.

İkinci el araç satışı yetki belgesi nereden alınır konusunda Resmi Gazete'de 13 Şubat 2020 tarihinde yayımlanmış olan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yönetmeliği uyarınca; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonundan alınacak mesleki yeterlilik belgesi ile beraber gümrük ve ticaret il müdürlüklerine başvurularak yetki belgesi alınması gerekiyor.



2. el araç satış yetki belgesi nasıl alınır?

Çok sayıda kişi ikinci el araç satış yetki belgesi nasıl alınır konusunu araştırıyor. 2. el araç yetki belgesi başvuru işlemi için gümrük ve ticaret il müdürlüklerine başvurulması gerekiyor. Yetki belgesi başvurusu İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Bilgi Sistemi üzerinden yapılıyor. Belge, sistem üzerinden veriliyor. Aynı zamanda ikinci el araç satış yetki belgesi süresi de merak ediliyor. Kişiye özel şekilde düzenlenecek yetki belgesi için geçerlilik süresi ise beş yıl. Yönetmeliğe göre yetki belgesi bulunan işletmelerin güncel listesi Bakanlık resmi internet sitesinden ilan edilecek.

Kimler 2. el araç satış yetki belgesi almak zorunda?

Düzenleme ve ceza haberleri sonrası 2. el araç satış belgesi kimlere verilir sorusuna da cevap aranıyor. Özellikle vatandaşlar 2. el araç satışı yetki belgesi için şirket gerekiyor mu gibi soruların yanıtı merak ediyor. İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal etmeyen vatandaşların kendi isimlerine tescilli olan taşıt satışları yönetmelik kapsamı dışında bulunuyor. Ancak ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal eden gerçek ve tüzel kişi tacirler ile beraber esnaf ve sanatkarlar yönetmelik kapsamında yer alıyor.