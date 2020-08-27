Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs nedeniyle sıfır araç üretiminin belli bir süre durması ikinci el otomobil fiyatlarını yükseltti. Peki ikinci el araba fiyatları düşecek mi? Piyasanın daha da yukarı çıkacağını tahmin ettiklerini belirten galericiler ise fiyatlara rağmen otomobil bulamamaktan dert yandı. 1 Eylül itibarıyla yürürlüğe girmesi beklenen ikinci el araç alım satımı ile ilgili düzenleme sonrası yetki belgesi olmayan kişi ve kuruluşların araç alım satım işlemi yapamayacağı biliniyor. Cumhurbaşkanına sunulan düzenlemenin yürürlüğe girmesinden hemen önce ikinci el araç satış yetki belgesi nereden alınır sorusu araştırılmaya başladı. Peki, 2. el araç satış yetki belgesi nasıl alınır?
"ŞİMDİ HERKES BU İŞİ YAPIYOR"
İnternet üzerinden araç alışverişinin arttığını belirten galerici Mustafa Üzer, vatandaşların güvenilen yerlere yönelmesi gerektiğini kaydetti. Piyasaya göre ucuz araçların sonrasında sorunlar çıkarabileceğini aktaran Üzer, "Şimdi öyle bir şey ki herkes bu işi yapıyor. Şuradan 100 kişiyi çevirelim 99'u araba alıp satıyor. Bunun önüne geçilmesi gerekiyor. Herkes bu işi yapıyor. Bilen de yapıyor, bilmeyen de yapıyor. Herkes ucuz mal derdinde. Bu arabadan 200 bine de var, 250 bin liraya da var. Adam niye diye sormaz mı? Şu arabanın motoru 40 bin lira, diğer arabanın motoru 8-10 bin lira. Sen şimdi 2 bin lira aşağıya alıyorsun neler ile karşılaşacağını hiç bilmiyorsun. Biz ne yapıyoruz? Arabamızın tüm eksiğini yaptırıyoruz ki verdiğimiz insana mahcup düşmeyelim. 3 lira kazanmayalım da 2 lira kazanalım, müşteriyi kazanalım" dedi.
"FİYATLARIN DÜŞMEYECEĞİ KESİN"
Araç fiyatlarındaki artışın yüzde 100'ün de üzerine çıktığını vurgulayan Üzer, alınacak aracın mutlaka test edilmesi gerektiğini bildirdi.
Üzer, "Fiyatlar yüzde 100 arttı. Yani 30'luk araba 60 oldu. 60'da durur mu dedik durmadı, 70, 80, 90'a doğru gidiyor. Ne olacağını hiçbirimiz bilmiyoruz. Ama şu anda düşmeyeceği kesin. Üstüne de daha ekleyecek. Bu önümüzdeki pandemi sürecini belki de daha da ağır atlatacağız. Bu süreç böyle devam ederse arabaların düşme şansı yok. Üstüne bu kadar daha ekler. Yurt dışından araba gelmiyor. Bugün açılsa gelmeye başlasa Türkiye'ye gelmesi 6 ay sürer. Avrupa'da pandemi sürecinde arabalar yüzde 30 değer kaybetti. Bizde yüzde 100 arttı, daha durmuyor" ifadelerini kullandı.
"MÜŞTERİLER SATICILARA PUAN VERSİN"
Fiyatlara karşı rağbetin de fazla olduğunu aktaran Mustafa Üzer, şunları söyledi:
"Talep çok. Acayip bir rağbet var, araba bulamıyoruz. Çoğu yere gidiyoruz araba bulduk diye ettiğimiz masrafa mı yanalım, 15-16 saat otobüste vakit geçirdiğimize mi yanalım, yorulduğumuza mı yanalım? Yapmasan da olmuyor. Böyle bir ticaret yok, bunun önüne devletimizin geçmesi lazım. Her önüne gelen bu işi yapmasın. Asker, polis, kasap, kuruyemişçi yapıyor. Emekli, işçi, memur herkes bu işi yapıyor. Bunun önüne geçilmesi lazım. Bizim müşterimiz bize puan versin. Bizden memnuniyet derecesini göstersin. Bu işin birinci noktası güven. Adam sana güvensin. Biz nasıl adama güveniyorsak adam da sana güvensin."
İkinci el araç satış yetki belgesi nereden alınır?
Yetki belgesiz ikinci el araç satışında ceza uygulamasının gündeme gelmesiyle 2. el araç satış yetki belgesi nereden alınır sorusunun yanıtı aranmaya başladı. Aynı zamanda oto alım satım yetki belgesi son tarih de araştırılıyor. İkinci el araç ticareti yapanların bu alım satım işlerini devam ettirebilmesi için altı ay içerisinde yetki belgesi almaları gerekiyordu ve sattıkları araç için üç aylık garanti vermeleri bekleniyor.
İkinci el araç satışı yetki belgesi nereden alınır konusunda Resmi Gazete'de 13 Şubat 2020 tarihinde yayımlanmış olan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yönetmeliği uyarınca; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonundan alınacak mesleki yeterlilik belgesi ile beraber gümrük ve ticaret il müdürlüklerine başvurularak yetki belgesi alınması gerekiyor.
2. el araç satış yetki belgesi nasıl alınır?
Çok sayıda kişi ikinci el araç satış yetki belgesi nasıl alınır konusunu araştırıyor. 2. el araç yetki belgesi başvuru işlemi için gümrük ve ticaret il müdürlüklerine başvurulması gerekiyor. Yetki belgesi başvurusu İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Bilgi Sistemi üzerinden yapılıyor. Belge, sistem üzerinden veriliyor. Aynı zamanda ikinci el araç satış yetki belgesi süresi de merak ediliyor. Kişiye özel şekilde düzenlenecek yetki belgesi için geçerlilik süresi ise beş yıl. Yönetmeliğe göre yetki belgesi bulunan işletmelerin güncel listesi Bakanlık resmi internet sitesinden ilan edilecek.
Kimler 2. el araç satış yetki belgesi almak zorunda?
Düzenleme ve ceza haberleri sonrası 2. el araç satış belgesi kimlere verilir sorusuna da cevap aranıyor. Özellikle vatandaşlar 2. el araç satışı yetki belgesi için şirket gerekiyor mu gibi soruların yanıtı merak ediyor. İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal etmeyen vatandaşların kendi isimlerine tescilli olan taşıt satışları yönetmelik kapsamı dışında bulunuyor. Ancak ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal eden gerçek ve tüzel kişi tacirler ile beraber esnaf ve sanatkarlar yönetmelik kapsamında yer alıyor.