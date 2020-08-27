3600 günle 49 yaşında emekli olmak mümkün. Çalışanlar için en önemli hayal erken emekli olmaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde herhangi bir kurum ya da kuruluşta sigortalı olarak çalışan milyonlarca kişi hayalini kurduğu emeklilik için gün saymaktadır. Emekli olabilmek için gerekli sigortalı olma süresi, yaş ve prim gibi şartları yerine getirmeyi bekleyen vatandaşlar bir taraftan da nasıl erken emekli olabileceklerinin araştırmalarını yapmaktadır. Erken emeklilik için 08.09.1999 tarihinden önce sigortalı olup, 15 yıllık sigorta süresi ve 3600 prim gününü tamamlamış olmaları gerekmektedir. Peki, 3600 günden nasıl emekli olunur?
49 YAŞINI DOLDURANA MÜJDE!
Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) ilk sigorta bildirim tarihi 6 Mayıs 1986 tarihi olan bir SSK'lının emekli olabilmesi için 25 yıl sigortalılık süresi ve 5300 gün prim ödeme ile 49 yaş şartına tabi tutulduğu bilinmektedir. Bu tarihte ilk sigortalılığı başlayan çalışanların SGK'ya bildirilen prim ödemesi ile yaş şartını tamamlaması halinde istediği zaman emekliliğe ayrılma hakkı bulunmaktadır. Emekli aylığının tutarı ise sigortalı çalışanın, çalışma hayatı boyunca prim hesaplanan kazanç tutarı ve prim ödeme gün sayısı iler belirlenmektedir. Bunun yanı sıra prim ödemesi yapılan dönemlerin de büyük önem taşıdığı bilinmektedir.
2000 yılından önce, 1 Ocak 2000 tarihi ile 1 Ekim 2008 tarihi arası ve 1 Ekim 2008'den sonra emekliliğe hak kazanan tarihe kadar SGK'ya ödenen primler arasında farklılıklar bulunmaktadır. Bu süreçlerde hangi dönemde kuruma ne kadar prim ödendiği bilgisi, emekli olunduğunda elde edilen maaş tutarını etkilemektedir. Dolayısıyla sigortalı çalışanın emeklilikten sonra ne kadar aylık alacağı tüm bu verilere göre değişiklik gösterebilmektedir.
49 YAŞIN DOLMASINI BEKLEYECEKSİNİZ
Soru: 28 Haziran 1972 doğumluyum. SSK giriş tarihim 1 Ağustos 1985. Toplam 8650 gün primim var. Ne zaman emekli olurum? ? Mehmet YEŞİL
Cevap: Sigorta girişinizde adınıza prim ödemesi varsa, emekli olmak için 25 yıl sigortalılık süresi, 5300 gün prim ve 49 yaş şartlarına tabisiniz. Priminiz yeterli olduğundan bundan sonra prim ödemeseniz de 49 yaşı dolduracağınız 28 Haziran 2021'de emekli olabilirsiniz.
BABANIZ 390 GÜN BAĞKUR'A 229 GÜN DE SSK'YA PRİM ÖDEYECEK
SORU: 18 Ağustos 1964 doğumlu babamın, SSK'lı ilk işe giriş tarihi 18 Ekim 1984. Toplam 2141 gün primi var. 2 yıl 4 ay da Bağkur'a prim ödemiş. Ne zaman emekli olur? ? Salim TOPRAK
Cevap: Babanız SSK'dan yaş haddinden emekli olmak için 15 yıl sigorta süresi, 3600 gün prim ve 60 yaş şartlarına tabi. Sorunuzdan Bağkur priminin SSK'dan sonra olduğu anlaşılıyor.
13 ay (390 gün) daha Bağkur'a prim ödedikten sonra Bağkur'dan çıkıp sigortalı bir işte çalışıp, SSK'ya 229 gün daha prim ödeyip primini 3600 güne tamamlaması şartıyla 60 yaşını dolduracağı 18 Ağustos 2028 tarihinde emekli olabilir.
AYLIĞINIZ DOĞRU
Soru: 1950 doğumlu, iki yıllık üniversite mezunu sınıf öğretmeniyim. 3000 ek gösterge 45 yıl 8 ay hizmet süresi, 45 yıl 10 ay kıdem yılı üzerinden 15 Ağustos 2014'te emekli oldum. 1 Ocak 2020 itibarıyla 4.066 lira emekli aylığım bulunuyor. Emekli aylığının yanlış hesaplandığını düşünüyorum. Acaba sizce de hesaplamada yanlışlık var mı? ? Alaittin YAZICI
Cevap: Emekli aylığınız doğru hesaplanmış görünüyor. Çünkü 1'nci derece, 4'ncü kademe, 3000 ek gösterge, 45 yıl 8 ay hizmet üzerinden emekli aylığı tutarınız 4.014 lira, yüzde 4 ek ödeme dahil 4.174 liradır. Emekli maaşınızdan yaklaşık 108 lira sağlık hizmeti nedeniyle kesinti yapılmış olabilir.
Emekli aylığı hesabında yanlışlık olduğu kanısındaysanız, SGK Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığı'na yazılı olarak başvurmanız halinde, aylık hesabınız kontrol edilir ve sonucu tarafınıza bildirilir.
BABANIZ 60 YAŞINI DOLDURACAK
SORU: Babamın sigorta girişi 1980. Toplam 2265 gün prim ödemesi var. Acaba ne zaman ve nasıl emekli olur? ? Mikail PAŞA
CEVAP: Babanızın, doğum ve askerlik tarihleri ve askerlik süresi hakkında bilgi vermemişsiniz. Sorunuzu verdiğiniz bilgiye göre cevaplandıracak olursak, 1335 gün daha prim ödeyerek primini 3600 güne tamamlayacağı tarihte, 60 yaşınıda doldurursa emekli olabilir. Dolduramazsa 60 yaşını dolduracağı tarihte emekliliği mümkün.
ANNENİZ İÇİN BAĞKUR AVANTAJLI
Soru: 10 Ekim 1959 doğumlu annemin, SSK girişi 11 Aralık 2006. 4636 gün prim ödemesi var. Emekli olabilir mi? ? R.TALOP
Cevap: Annenizin emeklilik seçenekleri şöyle: 1) 2364 gün daha prim ödeyerek primini 7000 güne tamamlayacağı tarihte SSK'dan emekli yapılabilir. 2) 4500 günden fazla primi olduğundan bundan sonra prim ödemese de 25 yıllık sigortalılık süresini dolduracağı 11 Aralık 2031'de SSK'dan emekliliği mümkün. 3) İsteğe bağlı prim ödemeleri Bağkur'a sayılıyor.
İsteğe bağlı olarak 1260 gün (3.5 yıl) prim ödemesi halinde, Bağkur'dan (hemen başlayıp ara vermeden prim öderse Kasım 2023 sonunda) emekli olabilir. Anneniz Bağkur'dan daha erken emekli olabiliyor.
3600 Günden Emeklilik Şartları Nelerdir?
Vatandaşlar ne zaman emekli olacağını araştırmaya devam ediyor. 4A, 4B ve 4C sigorta kollarına (eski adlarıyla SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı) mensup olarak çalışanların 3600 günden erken emekli olabilmesi için sigorta başlangıç tarihlerinin 09.09.1999 ve öncesine ait olması gerekmektedir. Bu tarihten sonra sigortaya girişi başlatılmış olan kişilerin 3600 prim gününden emekli olması ne yazık ki mümkün olmamaktadır. Ayrıca 3600 prim günü ödemesinin SGK'ya yapılmış olması ve 15 yıllık sigortalılık süresinin de tamamlanması şarttır. Bu iki şart 09.09.1999 tarihi ile 30.04.2008 tarihleri arasında tamamlanmalıdır.
9.09.1999 ve öncesinde ilk kez sigortalandırılanlardan 31.12.2011 tarihinden önce 15 yıllık sigortalılık süresini ve 3600 prim günün dolduran erkek sigortalılar 55 yaşında; kadınlar sigortalılar ise 54 yaşında emekli olabilmektedir. Bu tarihten önce il kez sigortalılandırılmış olsa bile 31.12.2011 tarihine kadar 3600 prim günü ödemesini doldurmamış olan erkek çalışanlar 59 yaşında, kadın çalışanlar ise 58 yaşında emekli maaş almaya hak kazanmaktadır.
Kadın Çalışanlar Yaş Haddinden Ne Zaman Emekli Olabilirler?
3600 günden emekli olmak için sigorta girişi tarihi şartını yerine getiren kadın çalışanların 15 yıllık sigortalılık süresi ve belirlenen prim gününü doldurma tarihleri emeklilik yaşlarını belirler:
24 Mayıs 2002- 23 Mayıs 2005 tarihleri arasında 52 yaşında,
24 Mayıs 2005- 23 Mayıs 2008 tarihleri arasında 54 yaşında,
24 Mayıs 2008- 23 Mayıs 2011 tarihleri arasında 56 yaşında,
24 Mayıs 2011 tarihinden sonra 58 yaşında
Erkek Çalışanlar Yaş Haddinden Ne Zaman Emekli Olabilirler?
3600 günden emekli olmak için sigorta girişi tarihi şartını yerine getiren erkek çalışanların 15 yıllık sigortalılık süresi ve belirlenen prim gününü doldurma tarihleri emeklilik yaşlarını belirler:
24 Mayıs 2002- 23 Mayıs 2005 tarihleri arasında 56 yaşında,
24 Mayıs 2005- 23 Mayıs 2008 tarihleri arasında 57 yaşında,
24 Mayıs 2008- 23 Mayıs 2011 tarihleri arasında 58 yaşında,
24 Mayıs 2011- 23 Mayıs 2014 tarihleri arasında 59 yaşında,
24 Mayıs 2014 tarihinden sonra 60 yaşında
3600 Günden Emekli Olanlar Kıdem Tazminatı Alabilir Mi?
15 yıllık sigortalılık süresini ve 3600 prim gününü tamamlamış olduğu için emekliliğe hak kazanan vatandaşların kıdem tazminatı konusu oldukça merak ediliyor.
Kişinin kıdem tazminatı alabilmesi için işten ayrılma dilekçesinde durumunu açık bir şekilde belirtmesi gerekir. İşten ayrılma nedeni olarak yaş dışında bütün emeklilik şartlarının yerine getirildiği ve sadece yaşın beklendiği açıkça yazılmalıdır.
Kıdem tazminatını hak eden kişinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü'nden alınacak "kıdem tazminatı almaya hak kazanmıştır" yazısının işverene bildirilmesi gerekir.
HANGİ MESLEKLERİN ERKEN EMELİLİK HAKKI VAR
Yıpranma hakkı verilen meslekler; Su altında çalışanlar, Emniyet ve, MİT mensubu, itfaiyeci, gazeteci, madenci, demir-çelik işçileri başta olmak üzere milyonlarca çalışanın yıpranma hakkı var. Yıpranma hakkı, erken emekli olma imkanı veriyor. Yıpranma süreleri emeklilik için gerekli yaş haddinden indiriliyor. Açıklanan meslek gruplarına yeni ek meslek ilave edileceği söyleniyor.