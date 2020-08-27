2020 yılında isteğe bağlı emeklilik primi ödemesi ile emeklilik hayali kuran vatandaşlar, 2020 yılı zamlı prim ödeme tutarlarını merak ediyorlar. Bizlerde vatandaşlara bu ödemelere dair detayları araştırdık. İşte 2020 yılı isteğe bağlı sigorta primi ödemesiyle emeklilik işlemleri. İsteğe bağlı sigorta ödemesi ile emekli olmak isteyen vatandaşların sağlamaları gereken koşullar bulunuyor. Bu koşulların sağlanmaması durumunda ise prim ödemeleri için süreç başlamıyor. İlk defa isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenlerin örneği Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ekinde yer alan "İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi" ile ikametgahlarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine başvurmaları gerekmektedir. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
Bu şartları sağlayan vatandaşlar yazılı başvuru ile isteğe bağlı sigorta primi ödemesiyle emekli olabilirler. Aylık prim tutarı 941 TL, ev hanımları için bu rakam 847 TL.
KİMLER SİGORTALI OLABİLİR?
İsteğe bağlı sigortalı olunduğunda Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bağlıymışsınız ve zorunlu sigortalıymışsınız gibi her ay düzenli ve eksiksiz primleri öderseniz; süre sonunda emekli olup, emekli aylığı alabilirsiniz. İsteğe bağlı sigortalılıktan geçmişte çalışıp, ara vermiş, bundan dolayı da prim gün sayısı eksik olanlar da yararlanabilir. Böylece eksik prim gün sayılarını tamamlayıp emekli olabilir, emekli maaşı alabilir, sağlık hizmetinden de yararlanabilirler.
İlk kez isteğe bağlı sigortalı olacaklar, SGK'nın, isteğe bağlı sigorta giriş bildirgesini doldurup, ikamet ettikleri ildeki SGK merkezine başvurabiliyor. Başvuru, SGK'nın kaydına girdikten sonra artık sigortalı oluyorsunuz. Bundan sonra yapılması gereken her ay düzenli olarak sigorta primlerini ödemek. Geçmişte isteğe bağlı sigortalı olup da bir nedenden dolayı primlerini yatırmayanlar ya da sigortalılığını iptal ettirenler; SGK'ya dilekçe ile başvurmaları halinde sigortalılığı yeniden başlatabilirler.
İsteğe bağlı sigortalı olmanın bir avantajı da genel sağlık sigortası kapsamına girilmesi. Sigortalı olunduğunda otomatik genel sağlık sigortalı da olunuyor ve devletin sunduğu sağlık hizmetlerinden yararlanılıyor. Aynı haktan sigortalı olanların bakmakla yükümlü olduğu kişiler de yararlanıyor. Tek bir şart aranıyor; o da, geçmişte sigorta prim borcu olmaması.
Sigorta başlangıcı 1999'un eylül ayından öncesi olanlar 10 yıllık sigortalı olmaları ve 3600 gün prim ödemeleri halinde emekliliğe hak kazanabiliyor. Eylül 1999 ile Nisan 2008 arasında sigortasını başlatanlar 25 yıllık sigorta süresini doldurduktan ve 4500 prim ödeyip, 60 yaşına geldiklerinde emekli olup, emekli maaşı alabilecek. Nisan 2008'den sonrası sigortasını başlatanlar ise 63 yaşında ve 5400 gün prim ödedikten sonra emekli olabilecek. İsteğe bağlı sigortalının vefatı durumunda ise geride kalanlara ölüm aylığı bağlanıyor.
EVDE KÜÇÜK İŞ YAPANLARA ÖZEL SİGORTA
İsteğe bağlı sigortalılığın yanında bir de ev hanımlarına özel ve emeklilik imkanı sunan ev hanımı sigortası var. Bu imkandan da evde küçük iş yapan ev hanımları yararlanabiliyor. Ancak, evde yapılacak işler düzenleme ile sınırlandırılmış.
Havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, örgü, dantel, nakış işleri, turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, tığ örgü işleri, tarhana, erişte, mantı gibi ürünlerin üretilmesi gerekiyor. Bunların da sadece kermes, festival, panayır ile kamu kurum ve kuruluşlarınca geçici olarak belirlenen yerlerde satılması gerekiyor. Bu şartları sağlayan ev hanımları vergide esnaf muaflığından yararlanıp; ev hanımı sigortası ile sigortalanabiliyor.
Bu işlerle uğraşan ev hanımları vergi dairesinden gelir vergisi mükellefi olunmadığına dair belge alacak, sonrasında SGK'ya isteğe bağlı sigortalı olmak içinde başvuracak.
İSTEĞE BAĞLI SİGORTA NEDİR?
İsteğe bağlı sigorta, bireyin kendisini uzun vadeli olacak şekilde güvenceye almasıdır. İsteğe bağlı sigortalılık 5510 sayılı kanunun 50. maddesinde de, kişilerin isteğe bağlı olarak prim ödemek suretiyle uzun vadeli sigorta kollarına ve genel sağlık sigortasına tâbi olmalarını sağlayan sigorta şeklinde tanımlanmıştır.
İSTEĞE BAĞLI SİGORTALI OLMAK İÇİN NEREYE VE NASIL BAŞVURULUR?
İlk defa isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenlerin örneği Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ekinde yer alan "İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi" ile ikametgahlarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine başvurmaları gerekmektedir.
Tekrar isteğe bağlı sigortalı olmak isteyen sigortalıların ise talep dilekçesi ile müracaatları yeterli olacaktır.
5434 sayılı Kanunun mülga 12'nci maddesi uyarınca isteğe bağlı iştirakçilik başvuruları, Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı Mithatpaşa Caddesi No:7 Sıhhıye/ANKARA adresine yapılacaktır.
İSTEĞE BAĞLI SİGORTA KOLLARI
Kanuna göre ve yürürlükteki mevzuata göre isteğe bağlı sigorta ödeme yapılabilen sigorta kolları şunlardır;
– İsteğe bağlı bağkur (4b),
– İsteğe bağlı ek 5 tarım ssk ,
– Ev hanımları için isteğe bağlı bağkur (4b)
– Emekli sandığı isteğe bağlı ödeme sigortası.
İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİMİ
* Türk vatandaşı olmak.
* 18 yaşından büyük olmak.
* Yaşlılık, malulluk aylığı almıyor olmak.
* Tam zamanlı sigorta gerektiren bir işte çalışmıyor olmak.
İSTEĞE BAĞLI SİGORTA KAÇ YIL ÖDENİR?
- Ek 5 tarım sigorta primi ödemesi yapıyorsanız SSK kapsamında emekli olursunuz. Eğer yeni başlayacaksanız yaş haddinden emeklilik için 5400, normal emeklilik için ise 7200 prim gününü tamamlamanız gerekir.
- İsteğe bağlı 4B Bağkur ve ev hanımları için isteğe bağlı 4B Bağkur kapsamında yaş haddinden emekli olabilmek için ise 5400, normal emeklilik için 9000 prim gününü tamamlamanız gerekir.
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
1993 Temmuz SGK girişliyim. 4000 gün prim ödemem var. 11.12.1977 doğumluyum. Askerlik 6 ay yaptım ve ödemedim. C. ASLAN
54 yaş ve 5675 prim gün şartlarına tabisiniz. 25 yıl şartınız tamamlanmış. 1675 gün daha prim ödemeniz halinde 11.12.2031'de emekli olursunuz.
07.03.1974 doğumluyum, işe girişim 10.05.1991, günüm 5530. Ş. GÜL
İşe girişinize göre 25 yıl, 52 yaş ve 5525 prim gün şartlarına tabisiniz.
Prim gün sayınız ve 25 yıl şartınız tamamlanmış. Ancak 52 yaşınız 2026 yılında dolacak. Bu durumda emekli olacağınız tarih 07.03.2026 olacaktır.
İşe girişiniz askerden önce olduğundan, borçlanma yapmak yaşınızı etkilemez.
23.02.1974 doğumluyum, sigorta giriş tarihim 01.11.1998, 3502 günüm var. Boşluğum çok oldu, askerliğimi borçlanırsam ne zaman emekli olabilirim? S. AKSOY
İşe başlama tarihinize göre 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz. Askerliği borçlanıp öderseniz 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabi olursunuz. Bu durumda askerliği borçlanıp 1783 gün daha prim ödeyip 5825 günü tamamlayarak 56 yaşınızın dolacağı 23.02.2030 tarihinde emekli olabilirsiniz.