

KREDİ TÜRÜNE GÖRE GEREKEN ŞARTLAR

Dönem dönem ihtiyaçlar ve istekler değişir. Üniversiteyi yeni bitirdiğinizde, ilk hedefiniz ayaklarınızı yerden kesecek bir arabanız olmasıyken evlendiğinizde ise kendinize ait bir evinizin olması sizi mutlu hissettirebilir. Bu sebeple sahip olmak istediklerinize bağlı olarak;değişen ihtiyaçlarınız için taşıt, konut gibi farklı kredi seçenekleri türleri bulunuyor. Bu kredi türleri için bilmeniz gereken gerekli olan şartlar ise:

Konut Kredisi: Kredi çekmek için gereken temel şartlar konut kredisi için de geçerli. Bununla birlikte, konut kredisine başvurmadan önce hazırlamanız gereken belgeler çalışma durumunuza (özel sektör, emekliler, iş yeri sahipleri ve kamu çalışanları) göre değişiklik gösteriyor. Buna ek olarak da kredi taksitlerini daha rahat ödemeniz için belli miktarda peşinatına sahip olmanız gerekli.

Taşıt Kredisi: Diğer krediler için geçerli olan şartların dışında taşıt kredisini; satın almak istediğiniz sıfır ya da ikinci el aracın değerinin belli bir kısmı için çekebilirsiniz.

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