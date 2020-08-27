Çalışmayan insanlar bankalardan kredi almak için belirli koşulları yerine getirmek zorundadır. Bu koşullar bankaların kredilerini geri almaları için çok önemlidir. Çalışmazsanız, ancak aşağıdaki koşulları karşılıyorsanız, bankalardan kredi alabilirsiniz. Birçok esnaf ve çalışan ihtiyaçlarını karşılayabilmek için bazı durumlarda kredi çekmeye muhtaç kalabilir. Gelir belgesi olmadan bu işlem biraz zor olabilir. Bankaların vatandaşlardan gelir belgesi istemesinin sebebi verdikleri krediyi güvence altına almaktır. Bankalar aylık taksitlerini düzenli olarak ödeyeceğini bilerek kredi vermek ister. Çalışmayana kredi veren bankalar, borç verirken kefil veya ipotek talep ederler. Ancak faiz geliriniz, kira geliriniz veya şirket geliriniz varsa, bankalardan kolayca kredi çekebilirsiniz.
GELİR BELGESİ OLMADAN KREDİ ÇEKİLEBİLİR Mİ?
Bankaların güvenini kazanmak, vatandaşların kredi çekme ihtimalini artırır. Bankalara gelir belgesi verilemezse bu ihtimal oldukça azalır. Fakat gelir belgesi olmadan da kredi çekebilmenin yolları vardır. Bankalar, bu durumda bazı özel şartlar arar. O şartlar şunlardır:
İpotek sunmak.
Kefil bulmak.
Ek gelir belgeleyip sunmak.
Taahhütte bulunma sözü vermek.
GELİR BELGESİZ KREDİ İMKANI SUNAN BANKALAR
Sizler için gelir belgesi olmadan kredi çekebileceğiniz bankaları araştırdık. Listelediğimiz bankalar kendilerine özel şartlar sunarak kredi imkanı sağlıyor.
ODEABANK GELİR BELGESİZ KREDİ İMKANI
Odeabank'a gelir belgesiz kredi başvurusunu ister şubelere giderek iterseniz de internet üzerinden yapabilirsiniz.
Size önerimiz şubeye gidip yüz yüze başvuruyu gerçekleştirmeniz şeklinde.
Bankanın size kredi tanıyabilmesi için kredi notunuzun yüksek olması gerekiyor.
Daha önce finansal işlemleriniz yüzünden kara listeye düşmemiş olmanız isteniyor.
10.000 lira tutarında krediyi 36 ay vade imkanıyla gelir belgesiz vatandaşlara sunuyor.
Başvuru yapmak için kimlik belgeniz yeterli oluyor.
GARANTİ BANKASI'NIN İLK KREDİM FIRSATI
Gelir belgesiz kredi veren bir diğer banka da Garanti Bankası'dır. İstenilen şartlar arasında;
Sicilinizin temiz olması,
Daha önce konut, ihtiyaç ya da otomobil kredisi çekmemiş olmanız,
Kredi kartı borcunuzun olmaması, bulunuyor.
100.000 liraya varan kredileri 36 ay vade imkanıyla sizlere sunuyor.
AKBANK GELİR BELGESİZ KREDİ FIRSATI
Akbank, sizden sadece kredi notunuzun iyi olmasını istiyor.
Şartı sağlamanız durumunda 40.000 liraya kadar limiti olan krediyi 48 ay vade fırsatıyla alabilirsiniz.
Başvurularınızı Akbank Direkt uygulamasından kolayca gerçekleştirebilirsiniz.
ING BANK MİNİ KREDİ AVANTAJI
ING Bank, gelir belgesi olmayan vatandaşlara Mini Kredi uygulaması adı altında maksimum 5000 liraya kadar kredi sunuyor.
5000 liralık krediye en yüksek 4 senelik vade fırsatı uygulanıyor.
MEMUR, ÇİFTÇİ VE ESNAF VATANDAŞLAR İÇİN GELİR BELGESİZ KREDİ SUNAN BANKALAR
Memurlar, Vakıfbank sayesinde gelir belgesine ihtiyaç duymadan kredi çekebilirler. Vakıfbank'ın memurlara özel bu avantajıyla maaş bordrosuna ihtiyaç duyulmadan kredi çekilebilir.
Çiftçiler, eğer tarım ve hayvancılık alanında krediye ihtiyaç duyuyorsa, Ziraat Bankası aracılığıyla gelir belgesiz kredi çekebilirler.
Esnaflar ise Halkbank şubelerine uğrayarak gelir belgesine ihtiyaç duymadan kredilerini alabilirler.
KREDİ TÜRÜNE GÖRE GEREKEN ŞARTLAR
Dönem dönem ihtiyaçlar ve istekler değişir. Üniversiteyi yeni bitirdiğinizde, ilk hedefiniz ayaklarınızı yerden kesecek bir arabanız olmasıyken evlendiğinizde ise kendinize ait bir evinizin olması sizi mutlu hissettirebilir. Bu sebeple sahip olmak istediklerinize bağlı olarak;değişen ihtiyaçlarınız için taşıt, konut gibi farklı kredi seçenekleri türleri bulunuyor. Bu kredi türleri için bilmeniz gereken gerekli olan şartlar ise:
Konut Kredisi: Kredi çekmek için gereken temel şartlar konut kredisi için de geçerli. Bununla birlikte, konut kredisine başvurmadan önce hazırlamanız gereken belgeler çalışma durumunuza (özel sektör, emekliler, iş yeri sahipleri ve kamu çalışanları) göre değişiklik gösteriyor. Buna ek olarak da kredi taksitlerini daha rahat ödemeniz için belli miktarda peşinatına sahip olmanız gerekli.
Taşıt Kredisi: Diğer krediler için geçerli olan şartların dışında taşıt kredisini; satın almak istediğiniz sıfır ya da ikinci el aracın değerinin belli bir kısmı için çekebilirsiniz.
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