Özellikle kendi emekli müşterilerine daha önemli avantajlar sunan emeklilere faizsiz kredi veren bankalar, diğer banka müşterilerinin de ilgisini çekmek için emeklilere yönelik farklı birçok kampanya düzenlemektedir. Bankaların emekli olan veya emekli olacak olan vatandaşlara sunduğu avantajlı imkanlar bulunuyor. Sadece emekli vatandaşlara sağlanan bu imkanların başında düşük faiz oranı ile esnek ödeme seçenekleri geliyor. Bu imkanlardan faydalanacak olan vatandaşlar ise bazı şartları sağlamalılar. Devlet bankaları emekli vatandaşların maaş müşterisi olmalarını talep ediyor. Peki emekliye özel faizli ya da düşük faizli kredi veren bankalar hangileri? Emeklilerin faizli ya da faizsiz kredilerden faydalanması için başvuru şartları nelerdir?
EMEKLİYE FAİZSİZ KREDİ VEREN BANKA VAR MI?
PTT Bank'ın emeklilere özel verdiği kredi, emekliye rahat bir nefes aldırabilecek cinsten. PTT Bank'ın emekliye verdiği kredi miktarı 80 bin TL civarında olacak. PTT Bank'a kredi için başvuran emekliler, kredilerinin onaylandığı gün paralarını alabilecekler. Peki PTT Bank emekli kredisi başvuru koşulları nelerdir? PTT Bank emekli kredi başvurusu nasıl yapılır? Özellikle kendi emekli müşterisine daha uygun kampanyalar veren PTT Bank, müşterilerinin de ilgisini çekmek için çok özel kampanyalar sunuyor.
PTT EMEKLİ KREDİSİ
PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, PTTBank emekli maaş müşterilerine bin 250 TL ile 80 bin TL arasında bir kredi imkanı sağlayacak. PTTBank emekli kredisinde ise faiz oranları net olarak belirtilmedi. PTTBank emekli kredisi başvurusu nasıl yapılır sorusunun cevabı olarak da, emekliler kredi başvurusu için kimlikleriyle PTT iş yerlerine gitmeleri ve emekli kredisi başvuru formunu doldurmaları yeterli olacak.
Salgından kaynaklı müşterilerini korumak isteyen PTTBank, nakit ihtiyacı olan emekli müşterilerin kredi taleplerini "PTT SMS Kredi" hizmetiyle SMS kanalı üzerinden de almaya başlayacak.
PTTBANK KREDİ NASIL ALINIR?
Koronavirüsten dolayı PTT iş yerlerine gitmek istemeyen emekliler, cep telefonları üzerinden de başvuru yapabilecekler. SMS ile ile PTTBank emekli kredisi başvurusu şöyle yapılacak; PTT yazıp boşluk bıraktıktan sonra 11 haneli T.C. kimlik numarası yazılacak ve 3050'ye SMS gönderilecek. Onay mesajı geldikten sonra başvuru süreci tamamlanacak ve aynı gün kredi tutarı hesaplarına yatacak.
Örnek SMS : PTT 31385138935
"PTT SMS Kredi" hizmeti kapsamında kredi başvuru talepleri yakın zamanda PTT ATM, PTT Mobil ve PTT İnternet Bankacılığı üzerinden de alınmaya başlayacak.
EMEKLİLERE ÖZEL KREDİ ZİRAAT BANKASI
Ziraat Bankası emekli müşterilerine özel kredi sunuyorlar. Bu krediden faydalanmak için emeklilerin bu iki bankadan birinden maaş müşterisi olması gerekiyor. Yani emekli vatandaşların 3 yıllık süreç için maaşlarını bu devlet bankalarından almayı taahhüt etmeleri isteniyor. Ziraat Bankası tarafından sağlanan emeklilere özel kredi emeklinin artısı kredi kampanyası. Emeklinin artısı kredi paketi konut kredisi ve ihtiyaç kredisinden oluşuyor.
Banka müşterilerine 120 ay vadeli konut kredisini yüzde 0.94 faizle sağlıyor. İhtiyaç kredisinde emeklilere sunulan kredi faiz oranı ise yüzde 0.92. İhtiyaç kredisi için vatandaşlar 60 ay vade imkanından faydalanabilirler.
FIBABANKA
Fibabanka 3 bin lira limitli 18 ay vadeli emekli kredisini sıfır faizli olarak verecek ve bu anlamda emekli müşterileri için en avantajlı kredi kampanyası düzenleyen ilk banka olarak dikkat çekmektedir. Emeklilere verilecek olan faizsiz kredi imkanlarından yararlanmak için bankaların kampanyalarını güncel olacak şekilde sürekli takip ederek en avantajlı bankaya ulaşabilirsiniz. 3 bin lira ya kadar faizsiz kredi kullanmak isteyen emekliler Fıbabanka'dan 18 ay vadeli kredi alarak acil nakit ihtiyaçlarını hiç faiz ödemeden karşılayabilirler
TÜRK EKONOMİ BANKASI
TEB' in emekli müşterilerine sağladığı pek çok avantaj bulunmaktadır. Maaşını taşıyarak TEB ailesine katılanlar 3 yıl içerisinde maaşlarını herhangi bir bankaya taşımayacakları ile ilgili söz vermeleri durumunda promosyon ödemesine ek olarak 100 TL almaya hak kazanıyor. Bu kampanya 2020 yılının sonuna kadar geçerli olacaktır. Bu kampanya ile birlikte emekli TEB müşterileri nakit olarak en fazla 2.750 TL elde edebilirler. İptal sürecinde olan ya da zaten TEB müşterisi olan kişiler bu imkanlardan yararlanamaz. Ayrıca banka çalışanları için de bu kampanya geçerli olmayacaktır. Ayrıca emekli kredisi başvuru yapmak için size en yakın TEB şubelerini ziyaret ediniz.
ŞEKERBANK
PTT ile anlaşmalı olan bir diğer banka da Şekerbank. Şekerbank'ın emekliye özel kredi imkanları Vakıfbank gibi 60 aya kadar vadeli olarak veriliyor. Buna ek olarak Şekerbank, emekliye maksimum 36 bin TL civarında kredi imkanı sunuyor. Şekerbank'tan maaş alan emekliler T.C. kimlik numarasıyla şubelerden başvuru yaparak kredi talep edebiliyor. Emekliye kredi talebi için ekstra farklı bir evrak istenmiyor. Kredi talebi onaylandığı takdirde, bankaya giderek para o gün çekilebiliyor.