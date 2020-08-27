Faiz indirimi sonrasında yaşanan yükselişler vatandaşları mağdur etti. Peş peşe faiz artışı yapılırken yaşanan yükseliş hem kredi yapılandırma umudu ile bekleyenleri üzdü, hem de beklemede kalanları borç transferi faiz oranlarında da kötü etkiledi. Yüksek faiz oranları nedeni ile yapılandırma bekleyenlerin kredi borç transferi yapabileceği banka kalmazken borcunu ödeyemediği için ya da farklı bankalarda olan borçlarını tek bir bankada toplamak isteyenler için kredi borç transferi faiz oranlarındaki yükseliş ile maliyetler büyük oranda artmış oldu. Bankaların faiz oranlarında yaşanan yükselişin kredi paketlerine olan olumsuz etkisinin de sürmesi ve borç transferi faiz oranlarında ki yükselişin devam edeceği belirtiliyor.
İŞ BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI YÜKSELDİ!
En uygun konut kredisi borç transferi faiz oranı rakamını sunan özel banka olan İş Bankası ne yazık ki faiz yükseltti.
Yapılan güncelleme ile İş Bankası konut kredisi faiz oranı yüzde 0.89 seviyesinden önce yüzde 0.99 seviyesine ardından ise ikinci bir güncelleme ile yüzde 1.15 seviyesine çekilmiş oldu.
VATANDAŞ KONUT KREDİSİ YAPILANDIRMA FIRSATINI GERİ TEPTİ
Konut kredisi borç transferi öncesinde faizler yükselmeden ING Bank tarafından yüzde 0.79 faiz oranı ile konut kredisi veriyordu. Yapılan güncelleme sonrasında ING Bank konut kredisi faiz oranı yüzde 1.24 seviyesine kadar çıktı.
Düzenlenen kampanyalar kapsamında ING Bank ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 0.79 seviyesine kadar çekilmiş, bu süreçte banka kredi borç transferi içinde vatandaşa yüzde 0.79 faiz oranı ile 60 ay vadeli borç transferi kredisi kullanma imkanı sunmuştu.
Ancak yapılan güncellemeler ile ihtiyaç kredisinde de faizler çıkışa geçti. ING Bank kredi borç transferi faiz oranı yüzde 1.14 seviyesine çekildi.
QNB Finansbank borç transferi kredisi faiz oranı ise yüzde 0.89 seviyesinden yüzde 1,22 seviyesine kadar yükseltildi.
Yüksek faiz oranları nedeni ile yapılandırma bekleyenlerin kredi borç transferi yapabileceği banka kalmazken borcunu ödeyemediği için ya da farklı bankalarda olan borçlarını tek bir bankada toplamak isteyenler için kredi borç transferi faiz oranlarındaki yükseliş ile maliyetler büyük oranda artmış oldu.
En düşük faiz oranı sunan banka borç transferi paketinde ING Bank olurken bankaların faiz oranlarında yaşanan yükselişin kredi paketlerine olan olumsuz etkisinin de sürmesi ve borç transferi faiz oranlarında ki yükselişin devam edeceği belirtiliyor.
BANKALARIN GÜNCEL KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI
Garanti Bankası konut kredisi faiz oranı yüzde 1.29
TEB konut kredisi faiz oranı yüzde 1.29
Burgan Bank konut kredisi faiz oranı yüzde 1.30
QNB Finansbank konut kredisi faiz oranı yüzde 1.49
Şekerbank konut kredisi faiz oranı yüzde 1.64
ICBC Bank kampanyalı yeni evim konut kredisi faiz oranı yüzde 0.99
Alternatif Bank konut takvim.com.tr kredisi faiz oranı yüzde 1.05
Türkiye Finans Katılım Bankası konut finansmanı oranı yüzde 1.09
İş Bankası ev kredisi hayat sigortalı faiz oranı yüzde 1.15
Anadolubank konut kredisi faiz oranı yüzde 1.17
Odeabank konut kredisi faiz oranı yüzde 1.19
Akbank konut kredisi faiz oranı yüzde 1.19
Yapı Kredi Bankası konut kredisi faiz oranı yüzde 1.20
Fibabanka konut kredisi faiz oranı yüzde 1.20
ING Bank konut kredisi faiz oranı yüzde 1.24
Denizbank konut kredisi faiz oranı yüzde 1.24
Hangi bankalar Konut Kredisi transferi yapıyor?
Şuanı göz önünde bulunduracak olursak Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'a konut kredi transferi yaparsanız oldukça karlı çıkıyorsunuz. Çünkü bu bankalar diğer bankalardan daha az faiz oranına sahip.
Kredimi başka bankaya taşımak istiyorum
Bu talep ile sık sık karşılaştığımız günlerin içerisindeyiz. Bu anda kredinin çekildiği bankalar kredinin erken kapatılması durumunda belirli bir kesinti yapıyor ve erken ödeme cezası olarak krediyi bir kerede ödemek isteyenlerden ücret alıyor. Erken ödeme cezası yaklaşık olarak %1 veya %2 civarında. Tüm bu ödeme ve ceza ücretleri dahil olunca tüketicinin krediye toplam maliyeti v verilen faiz oranlarından avantajlı ise refinansman olarak yani konut kredisi transferi yapılabiliyor.
Konut Kredisi transfer ve taşımada gerekli evraklar neler?
Bankalar, taşıma ve transfer kredilerinde de konut kredisinde talep ettikleri fiyatları yeniden istiyorlar. Dosya masrafı, sigorta, ekspertiz ücretleri gibi konuların da konut kredisinden bir farkı bulunmamakta. İstenen belgeler ise şu şekilde; Krediye konu olan ve satın alınacak olan konutun tapusunun fotokopisi, Kimlik belgesi (Nüfus Cüzdanı, Ehliyet vb.) Aylık gelir belgesi. Bu belgelere ek olarak sizden son 3 ay içinde alınan ikametgah belgesi veya son 3 ayda adınıza düzenlenmiş olan elektrik, su, doğalgaz, telefon faturası da istenebilir.