





8- Türkiye Doğu Akdeniz'de geri adım atmak için Karadeniz'i mi açıkladı?

Derin deniz aramacılığı sonrası ticari keşif ilanı rutin bir uygulama. Sakarya keşfinin açıklanması da ticari keşif ilanı. Akdeniz'de sismik ve sondaj çalışmalarımız da hiç ivme kaybetmeden devam ediyor.

9- Geçmişte de siyasetçiler 'gaz bulduk, petrol çıkarıyoruz' diyerek, halkı manipüle ettiler. Bugün de aynısı mı yapılıyor?

TPAO yıllık olarak ortalama 100 kuyu sondajı yapıyor. Şu an yurtiçi rezerv miktarı 245 milyon varil petrol, 1.7 milyar metreküp doğalgaz. Bu keşiflerden bugün için yaklaşık 46 bin varil gün petrol, 1 milyon metreküp gün doğalgaz üretimi gerçekleştiriliyor. Sakarya keşfi ile yapılan rezerv eklemenin ise 320 milyar metreküp olduğu, petrol eşdeğeri cinsinden ise 1.9 milyar varil petrol eşdeğeri olduğu dikkate alındığında geçmişte yapılan keşiflere oranla ciddi oranda büyük olduğu görülebilir.



