New York borsası karışık seyirle kapandı

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, Conference Board'un hazırladığı Tüketici Güven Endeksi, ağustosta geçen aya kıyasla 6,9 puan azalarak 84,8 seviyesine düştü ve piyasa beklentisinin altında bir seyir izledi.

Ülkede yeni konut satışları ise temmuzda aylık yüzde 13,9 artışla 901 bine yükseldi ve Aralık 2006'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.