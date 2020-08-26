Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 26.08.2020 08:32
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.08.2020 08:32
    ABONE OL

    'de yayımlandı! Temmuzda 1200 düzenlendi

    Sanayi ve 'nın 'de yayımlanan temmuz ayı listesine göre temmuzda 1200 yatırım teşvik belgesi düzenlendi. Belge verilen projelerin sabit yatırım tutarı 22 milyar 467 milyon 137 bin 805 lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 33 bin 174 kişinin edilmesi planlanıyor.

    Temmuzda 1200 yatırım teşvik belgesi düzenlendi

    Sanayi ve , temmuzda 1200 verdi.

    Bakanlığın, temmuz ayı yatırım teşvik belgesi listesi, 'de yayımlandı.

    Buna göre, temmuzda 1200 yatırım teşvik belgesi düzenlendi. Belge verilen projelerin sabit yatırım tutarı 22 milyar 467 milyon 137 bin 805 lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 33 bin 174 kişinin edilmesi planlanıyor.

    Öte yandan, sabit yatırım tutarı 2 milyar 150 milyon 344 bin 758 lira olan ve 7 bin 606 kişinin istihdam edilmesi öngörülen 217 yatırıma ilişkin teşvik belgesi iptal edildi.

    Bu dönemde tamamlama vizesi yapılan yatırım teşvik belgesi sayısı 142, sabit yatırım tutarı 2 milyar 87 milyon 873 bin 154 lira, bu firmalarda istihdam edilen kişi sayısı da 6 bin 215 oldu.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi Resmi Gazete'de yayımlandı! Temmuzda 1200 yatırım teşvik belgesi düzenlendi
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri