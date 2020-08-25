Sakarya'daki tarihi doğal gaz keşfi sonrası Türkiye daha fazla güçlenecek!

Karadeniz'deki büyük doğal gaz keşfiyle dikkatleri üzerine çeken Türkiye, Sakarya Gaz Sahası'nda bulduğu 320 milyar metreküplük rezervi kullanmaya başlarsa, ithalatını düşürecek. Türkiye'nin bulduğu rezerv, dışarıdan hiç alım yapmasa bile 7-8 yıllık ihtiyacını karşılayacak büyüklükte. Yılda 45-50 milyar metreküp doğal gaz tüketen Türkiye'nin, 2023'te Karadeniz'deki doğal gazı kullanıma başladığında, hangi ülkeden alımını durduracağı veya kısacağı merak ediliyor.



TÜRKİYE'NİN TAVRI NET

Bu yılın ilk yarışana ilişken veriler, Türkiye'nin bu konudaki tavrını ortaya koyuyor. Bu yılın ilk altı ayında Türkiye'nin Rusya ve İran'dan ithal ettiği gazın miktarı neredeyse yarı yarıya düşüren Türkiye, en fazla gaz ithalatı yapılan ülke Azerbaycan oldu. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu verilerine göre, bu yılın ocak-haziran döneminde Türkiye'nin toplam doğal gaz ithalatı 2019'un aynı dönemine göre yüzde 3,5 azalarak 22 milyar 483 milyon 46 bin metreküpe geriledi.



AZERBAYCAN'DAN ALIMI ARTIRDIK

Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik faaliyetin yavaşladığı söz konusu dönemde Türkiye, ülke bazında en yüksek miktarda doğal gazı 5 milyar 444 milyon 99 bin metreküple Azerbaycan'dan ithal etti. Bu ülkeden alınan gazın miktarı geçen yıla göre yüzde 23,4 arttı. Bu miktarın artmasında Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı'ndan gelen gaz miktarındaki yükseliş etkili oldu.









İRAN VE RUSYA'DAN KISTIK

Diğer yandan, aynı dönemde Rusya'dan ithal edilen gazın miktarı yüzde 41,5 düşüşle 4 milyar 678 milyon 66 bin metreküpe geriledi. Geçen yılın aynı döneminde Rusya'dan 7 milyar 993 milyon 86 bin metreküp gaz ithal edilmiş, Rusya en fazla ithalat yapılan ülke olmuştu. Yılın ilk yarısında İran'dan alınan doğal gazın miktarı ise yüzde 46 azaldı ve 2 milyar 29 milyon metreküp seviyesinde gerçekleşti. İran'dan nisan, mayıs ve haziran aylarında hiç doğal gaz ithalatı yapılmadı.



DAHA UCUZ OLAN SPOT PİYASAYA AĞIRLIK VERDİK

Aynı dönemde ithalatın 12 milyar 152 milyon 85 bin metreküpü boru hatlarıyla yapılırken 10 milyar 330 milyon 61 bin metreküplük kısmı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) olarak gerçekleştirildi. Bu dönemde boru hatlarıyla ithal edilen gazın miktarı yüzde 24,8 azaldı, LNG ithalatı ise yüzde 44,8 artış gösterdi. Yeni Şafak'ın haberine göre, Türkiye, ocak-haziran döneminde en fazla LNG'yi 2 milyar 991 milyon 68 bin metreküple uzun vadeli kontratı bulunan Cezayir'den ithal ederken, en fazla spot LNG Katar'dan alındı. Bu dönemde, Katar'dan 2 milyar 853 milyon metreküp LNG ithal edildi ve bu miktar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 124 artış gösterdi.



Ayrıca ABD ve Nijerya ve Trinidad ve Tobago'dan da LNG alan Türkiye; bu alanda satın alma yaptığı kaynak ülkelerini de çeşitlendirdi. Ekvator Ginesi, Kamerun, Mısır, Norveç ve İspanya LNG ithalatı yapılan diğer ülkeler arasında yer aldı.



BU KEŞİF TÜRKİYE İÇİN BİR BAŞLANGIÇ

GER Partners Araştırma ve Strateji Direktörü Emin Emrah Danış, Karadeniz'deki gaz keşfinin uzun vadede cari açığımıza katkı sağlayacağını vurguladı. Danış, "Önümüzdeki sene Rusya ile, 2026'da ise İran ile biten konratımız var. Nijerya ile 2021'de bitecek kontratımız var. Bunlardan eğer tekrar bir alım öngörülüyorsa Botaş tarafından tabii burada önemli olan fiyattır. Türkiye'de uygun fiyat ve kontrat şartı bulursa tekrar almaya devam edebilir. Ama bu keşif bizim bu uygun şartlarla gaz alabilmemiz için, uygun olan piyasa şartlarını yaratması gerekiyor. Pazarlık gücümüzü arttıracak. Türkiye için çok büyük bir başlangıç. Türkiye'nin enerji bağımsızlığına giden yolda doğru bir adım attığını gösteriyor" dedi.

