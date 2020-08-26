1999 TARİHİ VE ÖNCESİNDE SGK GİRİŞİ OLANLAR NE KADAR EMEKLİ MAAŞI ALABİLİR?

1999 tarihi ve öncesinde sigorta başlangıcı olan kişilerin emeklilik maaşları hizmet süresinin geçtiği yılların yoğunluğuna göre belirlenir. 31.12.199 tarihinden önce çalışma hayatına başlayarak emekliliği hak edenler en az 1600 TL emekli maaşı alırlar.

EMEKLİLİK TARİHİNİ ETKİLEYEN UNSURLAR

Askerlik borçlanması, malullük ve yıpranma payı gibi bazı hususlar emeklilik tarihini etkiliyor. Bu nedenle emeklilik yaşı ve emeklilik tarihini kişilerin kendi bilgileri üzerinden hesaplamakta fayda var. Bunun için de SGK'nın internet üzerinden çalışan bir uygulaması size yardımcı olabilir.

Bu uygulama ile erken yaşlanma, malullük, askerlik borçlanması ve birkaç sigorta kurumuna bağlı geçirilen süreler gibi tüm detaylar girilerek emekli olunacak tarih hesaplanabiliyor. (http://uyg.sgk.gov.tr/nezaman/)