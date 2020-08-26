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    • 26.08.2020 09:28
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    Sanayi ve ndan 1200 için onayı çıktı: 33 bin kişiye iş kapısı açılacak

    Son dakika haberi... Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında temmuz ayı başında başlayan normalleşme süreciyle birlikte lar da tekrardan artmaya başladı. Sanayi ve , temmuz ayında sabit yatırım tutarı yaklaşık 23 milyar lira olan projeler için 1200 yatırım belgesi verdi. Söz konusu yatırımlarla 33 bin kişiye iş kapısı da açılmış olacak. İşte detaylar.

    33 bin kişiye iş kapısı açılacak

    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın temmuz ayı yatırım teşvik belgesi listesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Buna göre, temmuzda 1200 yatırım teşvik belgesi düzenlendi.



    33 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAK
    Belge verilen projelerin sabit yatırım tutarı 22 milyar 467 milyon 137 bin 805 lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 33 bin 174 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.



    Öte yandan, sabit yatırım tutarı 2 milyar 150 milyon 344 bin 758 lira olan ve 7 bin 606 kişinin istihdam edilmesi öngörülen 217 yatırıma ilişkin teşvik belgesi iptal edildi.



    Bu dönemde tamamlama vizesi yapılan yatırım teşvik belgesi sayısı 142, sabit yatırım tutarı 2 milyar 87 milyon 873 bin 154 lira, bu firmalarda istihdam edilen kişi sayısı da 6 bin 215 oldu.
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