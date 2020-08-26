Brent petrol fiyatı yükselişe devam ediyor

ABD İçişleri Bakanlığına bağlı Güvenlik ve Çevre Uygulama İdaresi (BSEE), kasırga nedeniyle Meksika Körfezi'ndeki petrol üretiminin yüzde 84,3, doğal gaz üretiminin ise yüzde 60,94 azaltıldığını bildirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedavisine yönelik gelişmeler ve ABD ile Çin arasında birinci faz ticaret anlaşmasına ilişkin telefon görüşmesi de fiyatların artışına olumlu yansıdı.

Merkezi İngiltere'de bulunan ilaç firması AstraZeneca, Kovid-19'a karşı önleyici ve tedavi edici sentetik antikor ilacının denemelerine başlandığını açıkladı.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 24 milyona yaklaşırken, can kaybı 820 bine ulaştı. ABD, 5,7 milyonu aşan vaka sayısıyla ilk sırada yer alırken, Brezilya 3,6 milyondan fazla vaka sayısıyla ikinci ve Hindistan yaklaşık 3,2 milyon vakayla üçüncü sırada geliyor.

Brent petrolde teknik olarak 46,41 ile 46,47 dolar aralığının direnç, 46,32 ile 46,29 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.