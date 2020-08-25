Sosyal Güvenlik Kurumu SGK emeklilik hakkı elde edemeyen çalışanlara SGK primlerini geri ödüyor. Belli şartlar altında yapılan bu ödemelerden faydalanmak isteyen vatandaşların yapmaları gereken işlemleri tek tek aktarıyoruz. Türkiye'de milyonlarca çalışan her ay SGK'ya düzenli prim parası ödemesi yapıyor. Bu ödemeler vatandaşların yaşlandıklarında yaşlılık yani emekli maaşı alabilmeleri ve sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanmak adına ödeniyor. Emekli olmanın şartlarını yerine getiren vatandaşlar prim gün ve yaş şartını aynı anda sağladıklarında emekliliklerine hak kazanıyorlar. Ancak çeşitli nedenlerden dolayı bazı vatandaşlar emekliliklerini elde edemiyorlar. Bu vatandaşlara ise SGK toplu para iadesi yapıyor.
SGK TOPLU PARA İADESİ İŞLEMLERİ
SGK'dan toplu para almak isteyen vatandaşların 5510 Sayılı Kanun kapsamında kadınlar 58, erkekler ise 60 yaşında olması ve emekli olamaması durumunda bu ödeme yapılır.
SGK toplu para ödemeleri yaş ve gün şartının tamamlanmış prim şartının eksik olması durumunda yapılıyor. Ayrıca toplu para almak isteyen vatandaşların sigortalı larak bir işyerinde çalışmıyor olmak ya da kendi işini (Bağkur) yürütüyor olmamaları bir diğer koşul.
Ne Kadar Ödeme Yapılır? SGK Toplu Para Hesaplaması
Başvuru koşullarını sağlayan vatandaşlar primlerini geri almak istediklerinde ödenecek tutar bir katsayı üzerinden yapılır. Yatırılan prim tutarlarının başlangıç tarihinden bitiş tarihine kadar geçen sürede her sene yenilenen bu katsayı ile yıllık ödenen tutar üzerinden ne kadar ödeme yapılacağı belirlenir.
Başvuru Şartları
Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan toplu para iadesi almak isteyen vatandaşların sağlamaları gereken şartlar.
* Bu ödeme gün ve yaş şartını sağlamış ancak prim eksiği olan vatandaşlara ödeniyor.
* SGK'dan toplu para alabilmek için erkeklerde 25 yıl kadınlarda 20 yıl şartının sağlanması gerekiyor.
* Toplu para iadesi halen sigortalı çalışan yada kendi işini yürütenlere sağlanmıyor.
Bu şartları sağlayan vatandaşlar başvurularını yazılı olarak Sosyal Güvenlik Kurumuna iletebilirler.