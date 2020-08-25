Sosyal Güvenlik Kurumu SGK emeklilik hakkı elde edemeyen çalışanlara SGK primlerini geri ödüyor. Belli şartlar altında yapılan bu ödemelerden faydalanmak isteyen vatandaşların yapmaları gereken işlemleri tek tek aktarıyoruz. Türkiye'de milyonlarca çalışan her ay SGK'ya düzenli prim parası ödemesi yapıyor. Bu ödemeler vatandaşların yaşlandıklarında yaşlılık yani emekli maaşı alabilmeleri ve sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanmak adına ödeniyor. Emekli olmanın şartlarını yerine getiren vatandaşlar prim gün ve yaş şartını aynı anda sağladıklarında emekliliklerine hak kazanıyorlar. Ancak çeşitli nedenlerden dolayı bazı vatandaşlar emekliliklerini elde edemiyorlar. Bu vatandaşlara ise SGK toplu para iadesi yapıyor.