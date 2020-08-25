PRİM DESTEĞİ NASIL HESAPLANIYOR?

İşverene her bir ay için sağlanacak destek süresi, kısa çalışma ödeneği alanlar için kısa çalışma ödeneği verilen aylık ortalama gün sayısını, ücretsiz izin kapsamında nakdi ücret desteğinden yararlandırılanlar için de ücret desteği ödenen aylık ortalama gün sayısını geçemeyecek. İşçilerin kısa çalışmada ya da ücretsiz izinde gösterildikleri dönemde çalıştırıldıklarının sonradan tespit edilmesi halinde bunlara yapılan ödemeler geri alınacak. Normalleşme desteği ödemeleri de gecikme cezası ve gecikme zammıyla tahsil edilecek.