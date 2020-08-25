Hemen başvuru yapın! Her ay düzenli 915 TL ödeme almak isteyenler bu formu dolduruyor!

Maddi durumu iyi olmayan bireylere devlet tarafından 915 TL fakirlik aylığı verilmektedir. Fakirlik aylığına kimlerin başvuru yapabileceğini haberimizde derledik. Her ay SGK'ya prim ödeyip emeklilik hakkı elde edemeyen vatandaşlara toplu para ödemesi yapılıyor. Peki SGK tarafından yapılan bu toplu para ödemeleri hangi koşullarda, nasıl sağlanıyor? Kimler bu toplu para ödemesi için başvuru yapabilir? Bilindiği üzere emekli olmak isteyen vatandaşların çalışma hayatı boyunca yapmak oldukları bazı işlemler bulunuyor. Bu işlemlerin en önemlisi aylık yapılan SGK prim ödemesi. Vatandaşlar yaşladıklarında emekli olabilmek için aylık SGK primi ödüyorlar. Ancak bu ödemeler tek başına emeklilik için yeterli değil. Gün şartı ile belli bir yaşa ulaşma şartı da emeklilik için diğer koşullar. Bu koşulların 3'ünü aynı anda sağlayan vatandaşlar ise emekli olurlar.