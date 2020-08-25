Hemen başvuru yapın! Her ay düzenli 915 TL ödeme almak isteyenler bu formu dolduruyor!

Maddi durumu iyi olmayan bireylere devlet tarafından 915 TL fakirlik aylığı verilmektedir. Fakirlik aylığına kimlerin başvuru yapabileceğini haberimizde derledik. Her ay SGK'ya prim ödeyip emeklilik hakkı elde edemeyen vatandaşlara toplu para ödemesi yapılıyor. Peki SGK tarafından yapılan bu toplu para ödemeleri hangi koşullarda, nasıl sağlanıyor? Kimler bu toplu para ödemesi için başvuru yapabilir? Bilindiği üzere emekli olmak isteyen vatandaşların çalışma hayatı boyunca yapmak oldukları bazı işlemler bulunuyor. Bu işlemlerin en önemlisi aylık yapılan SGK prim ödemesi. Vatandaşlar yaşladıklarında emekli olabilmek için aylık SGK primi ödüyorlar. Ancak bu ödemeler tek başına emeklilik için yeterli değil. Gün şartı ile belli bir yaşa ulaşma şartı da emeklilik için diğer koşullar. Bu koşulların 3'ünü aynı anda sağlayan vatandaşlar ise emekli olurlar.
Ancak gün ve yaş şartını sağladığı halde prim eksiği yüzünden emekli olamayan vatandaşlar SGK'dan bu zamana kadar ödemiş oldukları prim paralarını toplu halde alabilirler. Bu ödemeleri almak için kendi işini yapmıyor olmak, sigortalı olarak çalışmıyor olmak, kadınlarda 20 erkeklerde 25 yıl şartını sağlamak şartlarının sağlanması gerekiyor. Başvurular ise İl Sosyal Güvenlik Kurumlarına yazılı olarak yapılıyor.
Kimler Yararlanabilir?
Devlet tarafından, ihtiyaç sahiplerine ödenen fakirlik maaşından sadece belirli şartları ve durumları sağlayan vatandaşlar yararlanabilmekte olup bu ödemen yararlanabilecek olanlar; vatandaşların en az yüzde 40 engellilik durumunun bulunanlar, 18 yaşını bitirmeden önce anne ve babasını kaybetmiş olması ve bu kişiye bakacak kimsenin, herhangi bir aile üyesinin bulunmayanlar 65 yaşını geçmesine rağmen emekli olamayanlar, bu şartlardan en az birini sağlayan ve gelirinin yoksulluk sınırının altında olduğunu belgelendiren kişiler bu fakirlik maaşından yararlanabilmektedir.
Şartlar Neler?
İlgili durumları olan vatandaşların hiçbir sosyal güvencesi olmaması, herhangi bir gelir ya da aylığı olmaması, mahkeme kararı ile kanunlar bakım altına alınmamış olması, gelir getirici menkul ya da gayrimenkul malı olmaması ve ortalama gelir miktarını geçmemesi şartlarını sağlayanlar bu maaş ödemesini alabilmektedir.
Nereye Başvurulur?
Fakirlik ya da muhtaç maaşı almak isteyenler Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden alınan muhtaç aylığı engelli formu veya muhtaç aylığı yetim formu, T.C. kimlik kartı, özür durumunu belirleyen ve belgeleyen sağlık kurumundan alınmış kurum raporu, şahsi rıza beyanı ve aydınlatma beyan formuile ikamet ettiği ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğüne şahsen veya posta yoluyla göndererek başvuru yapmalıdır. 2020 yılı itibari ile fakirlik maaşı aylık olarak 914,49 TL ödenmektedir.