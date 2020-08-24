‘Turizmden 15 milyar $ gelir’

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Yönetim Kurulu Üyesi Birol Akman, Türkiye'nin yabancı turisti çekme konusunda güven kazandığını belirterek, pandemi sürecinde olumsuz bir durum yaşanmazsa, bu yıl sonunda turizmde 15 milyar dolara kadar gelir elde edilebileceğini söyledi. Güvenli Turizm Sertifikası'nın ve yapılan denetimlerin çok doğru kararlar olduğunu belirten Akman, şunları kaydetti: "Antalya'ya bugünlerde günde 50 bin turist iniyor. Turistler gelmeye başlayınca Antalya'da kapalı oteller hizmet vermeye başladı ve otellerin yüzde 90'ı açık şu anda. Denetimler yapılmaya devam edecek, tabii herkes, turistler de pandemi kurallarına uygun davranırsa sıkıntı yaşanmaz."