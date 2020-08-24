‘Turizmden 15 milyar $ gelir’

Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Yönetim Kurulu Üyesi Birol Akman, Türkiye'nin yabancı turisti çekme konusunda güven kazandığını belirterek, pandemi sürecinde olumsuz bir durum yaşanmazsa, bu yıl sonunda turizmdekadar gelir elde edilebileceğini söyledi. Güvenli Turizm Sertifikası'nın ve yapılan denetimlerin çok doğru kararlar olduğunu belirten Akman, şunları kaydetti: "Antalya'ya bugünlerdeiniyor. Turistler gelmeye başlayınca Antalya'da kapalı oteller hizmet vermeye başladı ve otellerin yüzde 90'ı açık şu anda. Denetimler yapılmaya devam edecek, tabii herkes, turistler de pandemi kurallarına uygun davranırsa sıkıntı yaşanmaz."