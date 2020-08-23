"YETİŞMİYOR, ELİMİZDEKİ TOHUMLAR DAHİ GİDİYOR"

Öngün, "Sarımsak işte korona virüse direnç sağladığı için yurtiçinden yurtdışından çok büyük talepler oluyor. Şu an yurtdışına göndereceğimiz bütün malları yurtiçine çevirdik, Tarım Bakanlığının isteğiyle. Tamamen Türkiye'nin içerisine, Çorlu'dan Afyon'a kadar bütün sarımsakları Türkiye'nin içine gönderiyoruz. Çok talep var, aşırı bir talep var. Şu an yetiştiremiyoruz, neredeyse kendi tohumluklarımız gidecek. Zaten Türkiye'de bir ilk. Biz bu sarımsağı organik olarak yetiştiriyoruz. Allah razı olsun il tarım müdürümüz Bülent beyinde bize yardımıyla, belediye başkanımızın katkıları ile şu an sarımsağı yetiştiremiyoruz. Biz yurt dışına gönderiyorduk. Rusya ile anlaşmamız vardı. Tarım Bakanı yurt içine çevirdi. Korona virüse direnç sağlıyor diye tamamen elimizdeki sarımsakları Türkiye'nin içerisine gönderiyoruz. Yetişmiyor, elimizdeki tohumluklar dahi gidiyor. Şu an 100 ton civarında gönderdik" dedi.