Köyünde Aydın Öngün tarafından üretilen sarımsaklar özellikle Rusya başta olmak üzere birçok ülkeye antibiyotik ilaçlarda kullanılması ve korona virüse karşı etkin bir koruyucu özelliği olduğu için ihraç ediliyordu.
BAKANLIK TALEP ETTİ, İHRACAT DURDURULDU
Aksaray'ın Acıpınar köyünde organik sarımsak üretimi yapan Aydın Öngün (63), sarımsağın koronavirüse karşı direnç sağladığı için yurt içi ve yurt dışından yoğun bir talep olduğunu belirterek, Tarım ve Orman Bakanlığının talebi üzerine sarımsakların Türkiye'de kullanılması için yurt dışı ihracatını durdurduklarını kaydetti.
"YETİŞMİYOR, ELİMİZDEKİ TOHUMLAR DAHİ GİDİYOR"
Öngün, "Sarımsak işte korona virüse direnç sağladığı için yurtiçinden yurtdışından çok büyük talepler oluyor. Şu an yurtdışına göndereceğimiz bütün malları yurtiçine çevirdik, Tarım Bakanlığının isteğiyle. Tamamen Türkiye'nin içerisine, Çorlu'dan Afyon'a kadar bütün sarımsakları Türkiye'nin içine gönderiyoruz. Çok talep var, aşırı bir talep var. Şu an yetiştiremiyoruz, neredeyse kendi tohumluklarımız gidecek. Zaten Türkiye'de bir ilk. Biz bu sarımsağı organik olarak yetiştiriyoruz. Allah razı olsun il tarım müdürümüz Bülent beyinde bize yardımıyla, belediye başkanımızın katkıları ile şu an sarımsağı yetiştiremiyoruz. Biz yurt dışına gönderiyorduk. Rusya ile anlaşmamız vardı. Tarım Bakanı yurt içine çevirdi. Korona virüse direnç sağlıyor diye tamamen elimizdeki sarımsakları Türkiye'nin içerisine gönderiyoruz. Yetişmiyor, elimizdeki tohumluklar dahi gidiyor. Şu an 100 ton civarında gönderdik" dedi.
BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ KUVVETLENDİREN ÜRÜNLERE TALEP ARTTI
Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav ise, "Tabi ki bilindiği üzere ilimiz yüzde 80 tarım ve hayvancılıkla uğraşan, tarımsal üretimde Türkiye'de ilk 5'te olan bir ilimiz. Sarımsak üretimi de ilimizde yoğun bir şekilde yapılıyor. Şu anda ilimizde yaklaşık 15 bin dekar alanda 15 bin tonun üzerinde sarımsak üretimimiz var. Türkiye'de de sarımsak üretiminde 4.'yüz. Üretimimizde sıkıntı yok. Verimli üretim yapıyoruz ve Türkiye'nin her yerine şu anda sarımsak satışı yapıyoruz. Çiftçimiz memnun, rekolte de yüksek. Aynı zamanda bilindiği üzere sarımsak bağışıklık sistemini kuvvetlendirdiği için şu an Türkiye'de de talebi büyük.
81 ilimize sarımsak satışı yapılmakta. Şu anda pandemiden dolayı da bağışıklık sistemini kuvvetlendiren ürünlere talep olduğu için ilimizde de sarımsağa büyük bir talep var korona açısından. Bu açıdan da ilimiz bütün üretimini yaparak Türkiye'deki sarımsak talebini karşılıyor. Bu kapsamda Türkiye'nin sarımsak ihtiyacını karşılamak üzere ilimizdeki sarımsak üreticilerimizle omuz omuza vererek, onları 24 saat destekleyerek çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.